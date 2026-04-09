Haftalık menü planlayan ve pratik ama lezzetli çözümler arayanlar için bu tarif gerçek bir kurtarıcı. "Kaşık kek", fırından çıktığı gibi tavadan kaşıklanarak servis edilen, içi yumuşak ve meyve suyuyla bütünleşmiş yapışkan bir lezzet bombasıdır. Üzerine bir top vanilyalı dondurma eklendiğinde, kimsenin hayır diyemeyeceği bir tatlıya dönüşür.

Neden Bu Tarife Bayılacaksınız?

Sadece iki kase ve bir çırpıcı yeterli. Hamuru hazırlamak dakikalarınızı alır.

Kışın ortasında bile dondurulmuş yaban mersiniyle aynı sulu ve lezzetli sonucu alabilirsiniz.

Fırın ısınırken tereyağını doğrudan pişirme kabının içinde eritebilirsiniz.

Malzemeler Yaban Mersini: Taze veya dondurulmuş. Limon: Hem kabuğu hem suyu (tazelik ve aroma verir). Ayran (Buttermilk): Kekin o eşsiz yumuşaklığını ve hafif ekşimsi derinliğini sağlayan gizli kahraman. Tereyağı: Kekin zengin tadının temeli.

Adım Adım Hazırlanışı

Tereyağını Hazırlayın: Fırını 180°C (350°F) dereceye ısıtın. Tereyağını fırın kabına koyup fırında eriyene kadar (5-8 dk) bekletin. Kabın her yerini tereyağıyla yağlayıp kalanı içinde bırakın.

Meyveleri Hazırlayın: Bir kasede yaban mersini, bir kaşık şeker ve limon suyunu karıştırın. Birkaç tanesini çatalla ezip sularını bırakmaları için 15 dakika bekletin.

Hamuru Yoğurun: Büyük bir kasede limon kabuğu ve şekeri parmaklarınızla ovarak aromasını çıkarın. İçine erimiş tereyağı, ayran, vanilya ve tuzu ekleyip çırpın. Son olarak un, karbonat ve kabartma tozunu ekleyip sadece karışana kadar (çok fazla karıştırmadan) spatula ile toparlayın.

Pişirin: Kalın kıvamlı hamuru yağlı kaba yayın. Üzerine ballanmış yaban mersinlerini sularıyla birlikte kaşıklayın. Kenarları altın sarısı olana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Servis Önerisi: Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Sıcakken kaselere paylaştırın ve üzerine mutlaka vanilyalı dondurma ekleyerek servis yapın!