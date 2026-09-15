Limonun içerdiği sitrik asit, kireç tabakasının çözülmesine yardımcı oluyor. Musluğa sürülen limon suyu kısa süre bekletilip yüzey temizlendiğinde, özellikle hafif mineral kalıntılarının daha kolay çıktığı görülebiliyor.

YARIM LİMON YETERLİ

Uygulama için limonu ikiye bölmek ve kesilen yüzeyi kireç bulunan bölgelere sürmek yeterli. Limon suyunun özellikle musluğun çevresindeki beyazlaşmış alanlarla temas etmesi gerekiyor.

Birkaç dakikalık bekleme süresinin ardından yüzey yumuşak ve nemli bir bezle temizlenebilir. Son aşamada musluğu suyla durulayıp kuru bir bezle silmek, geride kalan su damlalarının yeni izler oluşturmasını önlemeye yardımcı olur.

Kirecin en sık toplandığı noktalardan biri de musluğun su çıkışındaki perlatör. Buradaki mineral birikimi arttıkça suyun akışı zayıflayabilir veya farklı yönlere sıçramaya başlayabilir. Sökülebilen parçalarda üreticinin bakım talimatlarına uygun ayrı bir temizlik yapılabilir.

HER YÜZEYDE KULLANILMAMALI

Ancak limonun doğal olması, bütün yüzeylerde güvenle kullanılabileceği anlamına gelmiyor. İçerdiği asit nedeniyle özellikle mermer ve bazı doğal taşlarda kalıcı matlaşma veya yüzey hasarı meydana gelebilir.

Musluğun kaplaması da önemli. Krom, mat siyah, pirinç, bronz ve özel kaplamaların asitli maddelere karşı dayanıklılığı aynı değil. Bu nedenle uygulamadan önce üreticinin temizlik önerilerine bakmak ve gerekirse görünmeyen küçük bir noktada deneme yapmak daha güvenli.

Limon suyunu uzun süre musluğun üzerinde bırakmamak da önemli. Kısa süreli uygulamanın ardından yüzeyin iyice durulanması yeterli. Doğru yüzeyde uygulandığında yarım limon, musluktaki hafif kireç ve beyaz mineral lekelerini çıkarmayı kolaylaştırabilir.