Fenerbahçe'de yeni transferlerin yanı sıra takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yol ayrımına gidilecek. Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden Lincoln Henrique'nin de takımdan ayrılması bekleniyor.
Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu, menajeri tarafından Vasco da Gama'ya önerildi. Daha önce Fenerbahçe'den Bragantino ve Hull City'ye kiralanan Lincoln Henrique'yi değerlendiren Vasco da Gama 26 yaşındaki futbolcuya henüz resmi teklif yapmadı.