Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 17. güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 17 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150'nin üzerinde askerin yaralandığı duyuruldu.
İran, ABD'nin uçak gemisi Lincoln'ün vurduklarını ve ağır hasar aldığını açıkladı. ABD ise Lincoln uçak gemisinin vurulmadığını görevine devam ettiğini belirtti.
İsrail, Lübnan'a yeni bir saldırı başlatırken İsrail ordusunun, Lübnan'a kara saldırılarının genişletilmesi ihtimali nedeniyle 450 bin yedek askerin göreve çağrılması için hazırlandığı bildirildi.