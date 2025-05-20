Linet, Maslak'ta bir mekanda vereceği konser öncesi protesto edildiği için sahneye çıkamamıştı. Kalabalığın büyümesi üzerine güvenliği sağlaması için olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

"BEN TÜRK VATANDAŞIYIM"

Kulisten gözyaşları içinde video paylaşan sanatçı, Türk vatandaşı olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

"Çok zor bir durumda size sesleniyorum. Şu anda kulisteyim ve hazırlık içindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın."

"Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum. Türkiye’ye sesleniyorum: Lütfen bu davada beni yalnız bırakmayın."

Linet'in paylaştığı videonun arka planında onu protesto eden kişilerin sesleri de duyulmuştu.

"DURUŞUM HİÇBİR ZAMAN DEĞİŞMEDİ"

Yaşananların ardından Linet, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sanat hayatım boyunca, dili, dini, kimliği ne olursa olsun herkese aynı vicdanla yaklaştım. Terörün, şiddetin ve sivillere yönelik her türlü saldırının karşısındayım. Duruşum hiçbir zaman değişmedi. İki yıl önce yaptığım bir paylaşım, bağlamından koparıldı. Sanki Filistin halkına karşı bir tavırmış gibi sunuldu."

"Oysa o paylaşım, ne Filistin halkını hedef alıyordu, ne de Filistin’de yaşanan acılara karşı bir sessizlik içeriyordu. Hiçbir halk, hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir masum sivil kaderini bombaların gölgesinde yaşamamalı. Ortadoğu'nun kalbinde doğmuş biri olarak, barışın ne kadar kıymetli, savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu çok iyi bilen biriyim. Ve 35 yıldır Türkiye'de yaşayan, burada üreten bir Türk vatandaşı olarak, bu coğrafyanın vicdanıyla büyüdüm. Filistin halkının yaşadığı acı,hayatını kaybeden her çocuk içimde derin yaralar yaratıyor. Bir an önce bu acının bitmesini diliyorum."

"Hayatım boyunca mağduriyet üzerinden konuşan biri olmadım. Yaşadıklarımı sahneme taşımamaya, sessizce mücadele etmeye çalıştım. Benim niyetim, susarak kimseyi kırmak değildi. Ama bazen sessizlik, kelimelerin çarpıtılmasından daha doğru gelir insana. Çünkü inancım dolayısıyla ne söylersem, bazı kalplere taraflı, hep eksik ya da yanlış ulaşacak gibi hissettim. Bu yüzden sustum."

"İki yıldır konserlerimin iptal edilmesine, uğradığım tehditlere, gördüğüm baskılara, ölümle burun buruna yaşamama rağmen tek bir açıklama bile yapmadım. Çünkü bunlar, yaşanan onca acının yanında konuşulacak en son şeydi. Ama bu sessizlik artık sürdürülemezdi."

"Kulisimden videoyu paylaşmak, benim için bir tercih değil, bir zorunluluktu. Çünkü ilk kez, fiziki takiple can güvenliğim doğrudan tehdit altına alındı. İnsan hayatı kutsaldır. Kalbimde ayrımcılığa, kine, öfkeye yer yok. Ben müziğimle birleştirmeye, sevgimle anlatmaya devam edeceğim. Bu süreçte başta emniyet güçlerimiz olmak üzere, içeride konserimi izlemeye gelen kıymetli misafirlerime, salon dışında yaşananlara rağmen desteğini sürdüren ve geri dönmek zorunda kalan konuklarıma sonsuz teşekkür ederim. Yanımda duran her kalbe minnettarım."

Ünlü şarkıcı Linet'in konseri daha önce de Ankara Valiliği tarafından iptal edilmişti.