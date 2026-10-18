The Athletic'in aktardığı bilgilere göre; Peru ve Arjantinli bilim insanlarının And Dağları'nın orta ve güney bölgelerinde yürüttüğü saha araştırmaları sırasında daha önce kayıtlara geçmemiş yeni bir aromatik çalı türü keşfedildi.

Yaklaşık 1,5 metreye kadar uzayabilen bitkinin en dikkat çekici özelliği, taç yapraklarındaki açık mavi ve beyaz tonlar oldu. Çiçeklerin Arjantin Milli Takımı'nın ikonik forma renkleriyle birebir örtüşmesi üzerine araştırmacılar, türe efsane 10 numaranın adını vermeyi kararlaştırdı. Botanik Latincesi kuralları doğrultusunda Messi soyadına "i" harfi eklenerek tür resmi olarak "Salvia messii" adını aldı.

MİKROSKOP İNCELEMELERİYLE TESCİLLENDİ

Keşif ve tescil sürecine ilişkin detaylar uluslararası botanik dergisi Phytotaxa'da yayımlandı. Yeni tür; San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nden Perulu botanikçi Paúl Gonzáles, Arjantinli bağımsız araştırmacı Rolando Uría ve Huarango Nature temsilcisi Jean Capcha-Ramos'un ortak çalışmasıyla tanımlandı.

Uzmanlar, hem ileri mikroskop analizleri hem de uluslararası herbaryum koleksiyonlarındaki mevcut örneklerle yaptıkları kapsamlı karşılaştırmalar sonucunda bitkinin tamamen özgün bir adaçayı (Salvia) türü olduğunu doğruladı.

YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA

Keşfedilen yeni türün sevinci yaşanırken, bitkinin geleceğine dair endişe verici veriler de paylaşıldı.

Yalnızca oldukça dar ve sınırlı bir coğrafi alanda varlığını sürdürebilen "Salvia messii"nin; And Dağları'nda sıklaşan orman ve çalı yangınları, bölgedeki yol yapım faaliyetleri ve iklim krizine bağlı kuraklık nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Araştırmacılar, bitkinin acilen "Tehlike Altında" (Endangered) kategorisine alınması ve türün devamlılığını sağlamak adına tohumlarının uluslararası gen bankalarında koruma altına alınması tavsiyesinde bulundu.