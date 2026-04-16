Kariyerini ABD'de Inter Miami formasıyla sürdüren 38 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor. Bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kulüp tarihinde yeni bir sayfa açıldığı ve bu süreçte sportif ve kurumsal büyümenin beklendiği; temelleri güçlendirerek yeni yeteneklere yatırım yapılmasının amaçlandığı belirtildi.