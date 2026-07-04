2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu mücadelesinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları, Miami Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arjantin, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı ve Mısır'ın rakibi oldu.

29. dakikada orta alandan atılan derin pasta ceza alanına sarkan Messi, çağ çaprazda dar açıda önce kontrol edip ardından plase ile Vozinha'yı avladı ve Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Messi bu golle üst üste 8 Dünya Kupası maçında gol kaydederken toplamda 20 gole ulaştı.

59. dakikada Ryan Mendes'in sağ arka direğe çevirdiği topta Deroy Duarte, savunmanın arasında yaptığı vuruşla ağları buldu ve Yeşil Burun Adaları skora denge getirdi. 62. dakikada Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki fenomen kalecisi Vozinha, karşı karşıya pozisyonda Messi'ye geçit vermedi. 70. dakikada Messi'nin serbest vuruşunda Vozinha bir kez daha gole izin vermedi.

UZATMALAR NEFES KESTİ

Normal süresi 1-1 tamamlanan maçın 92. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu arka direkte sert bir şutla Lisandro Martinez ağlara yolladı ve Arjantin'i öne geçirdi. 103. dakikada Trabzonspor'un yeni transferi Lopes Cabral, ceza alanının sol köşesinden sağ ayağı ile uzak köşeye yolladığı muhteşem şutla skora bir kez daha denge getirdi.

111. dakikada Lionel Messi'nin kullandığı köşe vuruşunda Romero kafayla topu ağlara yolladı ve takımını bir kez daha öne geçirdi. FIFA, incelemenin ardından son temasın Diney Borges'ten olduğunu belirledi ve Messi, Maradona'nın asist rekorunu kırmanın eşiğinden döndü.

MESSI 20. MAÇINA ÇIKTI

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'de takım kaptanı Lionel Messi, bir ilki yaşadı. Messi, FIFA Dünya Kupası’nda 30 maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Ayrıca Arjantin Teknik direktörü Lionel Scaloni için de Yeşil Burun Adaları maçı bir mihenk taşı oldu. Deneyimli teknik adam Arjantin'in başındaki efsanevi serüveninin 100. maçına çıktı. Scaloni bu süreçte 1 Dünya Kupası, 2 Copa America, 1 Finalissima zaferi yaşadı.

35'İNDEN SONRA AÇILDI

Arjantin forması ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, 35 yaşından önce ve 35 yaşından sonra sergilediği performansla dikkatleri çekti. Messi, 35 yaşından önce Dünya Kupası'nda 6 gol kaydederken 35 yaşından sonra 14 gol attı.

35 yaşındayken forma giydiği 2022 Dünya Kupası'nda 7 maçta 7 gol kaydeden Messi, 39 yaşında sahne aldığı 2026 Dünya Kupası'nda 4 maçta 7 gol gol buldu. Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde iki farklı turnuvada en az yedi gol atan ilk oyuncu oldu.