Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi’nin ABD-Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmama riski var. Messi, Inter Miami'nin, Major Lig'de Philadelphia ile oynadığı maçın son bölümünde sakatlandı.

73. dakikada sahayı terk eden efsane futbolcunun sol dizinde bir sorun olduğu bildirildi. Ancak ne Miami cephesi ne de Arjantin Futbol Federasyonu'ndan net bir açıklama gelmedi.

Yaşananlar Arjantinli futbolseverleri, yaklaşan FIFA 2026 öncesi endişelendirdi. Lionel Messi, dev organizasyonda yer alması halinde ülkesini dünya kupasında altıncı kez temsil edecek.

Arjantin Dünya Kupası’nda J Grubu’nda Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile karşılaşacak.