ABD, Meksika ve Kanada'nın düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda J Grubu'nda son şampiyon Arjantin, Cezayir'le karşı karşıya geldi. Arjantin, Lionel Messi'nin kaydettiği üç golle karşılaşmayı 3-0 kazandı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçına Cezayir karşısında çıkan Lionel Messi, Arjantin Milli Takım formasıyla 200. kez görev aldı. 38 yaşındaki dünya yıldızı, 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu oldu (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Messi kaydettiği 3 golle, Dünya Kupası'nda 16 gole ulaştı ve Ronaldo Nazario'yu geride bırakarak ilk sıradaki Miroslav Klose'yi yakaladı. Lionel Messi, ayrıca Pele'yi geçerek Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı yapan futbolcu oldu. Lionel Messi, 16 gol ve 8 asist ile 24 gol katkısı sağlarken Pele ise 12 gol ve 9 asistle 21 gol katkısı sağladı.

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada ceza alanı içine sağ çaprazdan bindiren Messi topla buluştu. Messi, dar açıdan çektiği şutta ağları buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

8. dakikada Cezayir öne geçti. Maza'nın sol taraftan kaçan Chaibi'ye pasında Chaibi dar açıdan şutuyla ağları buldu. VAR incelemesinde ofsayt tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

GOL 17. dakikada Arjantin öne geçti. De Paul'ün orta saha çemberinin gerisinden yolladığı derin pasta topla buluşan Lionel Messi, ceza alanı dışından yolladığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Cezayir ceza sahası içinde topla buluşan Lautaro Martinez iyi bir vuruş yapamadı.

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Alexis Mac Allister, altıpas üzerinden vuruşunu yapsa da top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Arjantin üstünlüğü ile sona erdi.

50. dakikada organize gelişen atakta Lionel Messi ceza yayı önünde topla buluştu. Yıldız oyuncunun ceza alanı dışından sol ayağıyla kaleye yolladığı şutta top az farkla auta gitti.

GOL 60. dakikada Arjantin farkı 2'ye çıkarttı. Nico Gonzalez'in çevirdiği şutta Mac Allister, ceza alanı önünden şutunu çekti. Kaleci Zidane'ın sektirdiği topu takip eden Lionel Messi, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

66. dakikada De Paul'un pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Messi'nin şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

GOL 76. dakikada Arjantin bir gol daha buldu. Arjantinli oyuncular seri paslaşmalar sonunda ceza yayı önünde Messi'yi topla buluşturdu. Messi, yay önünden yaptığı şık plase vuruşla hat-trick yaparak farkı 3'e çıkarttı: 3-0. Lionel Messi, bu golle Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu.