Arjantin'in efsane kaptanı Lionel Messi, 21 yıllık milli takım kariyerini sonlandırdı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız, Buenos Aires'te oynanan ve Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 penaltı golü ve 2 asistle son kez ülkesinin formasını giydi.

Maçın ilk golü, ikinci yarının başında Messi'nin kullandığı korner sonrası yükselen Nicolas Otamendi'den geldi (48'). Ardından 61. dakikada kaptan, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı. Sıra Messi'deydi; penaltı noktasına gelen yıldız, sol ayağıyla topu ağlara göndererek milli formayla 126. golüne ulaştı.

85 bin kişinin izlediği maçta, Arjantin'in kaptanı Messi'nin Monumental'de oynadığı 28 milli maçta 19 gol attığı ve bu statta Arjantin formasıyla hiç yenilmediği kaydedildi. 3-0'lık galibiyet, bu seriyi sürdürdü.

21 YILIN SONU

Arjantin formasıyla ilk maçına 2005'te Macaristan'a karşı çıkan Messi, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görmüştü. O günden bu yana 208 maça çıkan ve 126 gol atan Messi, Arjantin tarihinin en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcusu unvanını elde etti. Uluslararası maçlarda attığı gollerle yalnızca Cristiano Ronaldo'nun gerisinde kaldı.

Arjantin'in vitrinine bir Dünya Kupası ve iki Copa America kupası koyan Messi, bu yaz Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenildikten sonra milli takımı bırakma kararını açıklamıştı.

Veda gecesinin ardından Neymar, futbol dünyası adına Messi'ye teşekkürlerini iletti. Rodrigo De Paul ve Angel Di Maria ise Messi ile aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları gururu ifade ettiler. Messi'nin kariyerine Inter Miami'de devam ettiği ve kulübüyle sözleşmesinin 2028 sezonunun sonuna kadar sürdüğü belirtildi.

'SAHADAN AYRILMAK İSTEMİYORUM'

Gece, "Son Tango" adıyla anılan bir törenle başladı. Havai fişek gösterisiyle sahaya çıkan oyuncular, tribünlerde dev bir "gracias" yazılı 10 numaralı forma görseliyle karşılandı. Soledad Pastorutti, Ulises Bueno, Amar Azul ve Damas Gratis gibi isimler sahne alırken, Buenos Aires Üniversitesi Messi'ye fahri doktora unvanı verdi.

Maçtan sonra mikrofonu eline alan Messi, yaklaşık 10 dakika boyunca duygusal bir konuşma yaptı. "Bu formayı 20 yılı aşkın süre giymek büyük bir gurur kaynağıydı. Hiç savaşmayı bırakmadım, elimden gelenin en iyisini vermekten vazgeçmedim" diyen Messi, sahadan ayrılmak istemediğini söyledi.

Arjantinli yıldız, takım arkadaşlarına "Bu grubun başardığı şeyi tekrarlamak kolay olmayacak" uyarısında bulundu. Bu sözler üzerine Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarına boğuldu.

Messi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Arjantin Milli Takımı için oynamak insanın başına gelebilecek en güzel şey. Sonsuza dek geri gelmek isterdim. Hepinizi özleyeceğim. Bundan sonra sizin yanınızda olacağım, milli takımı ve arkadan gelenleri destekleyeceğim."