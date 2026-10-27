Ülkelerin lisans eğitimi maliyetleri belirlendi; İngiltere yıllık 13 bin 135 dolarlık ortalama harç bedeliyle listenin ilk sırasında yer aldı. Yıllık maliyetlerin yanı sıra ülkelerin eğitim modellerindeki süre farklılıkları, öğrencilerin karşılaştığı toplam maliyet tablosunu doğrudan şekillendirdi.

LİSANS MALİYETİNDE ZİRVEDE HANGİ ÜLKELER YER ALDI?

Küresel ölçekte lisans programlarının yıllık ortalama ücretlerinde İngiltere 13 bin 135 dolarla ilk sırada bulunuyor. İkinci basamakta 9 bin 596 dolarlık yıllık harç tutarıyla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Avrupa kıtasında Polonya 7 bin 497 dolarlık maliyetle üçüncü sıraya yerleşti. Asya ve Kuzey Amerika'dan Japonya ile Kanada ise 5 bin 500 dolar bandında konumlanarak listenin ilk beşini tamamladı.

Yıllık eğitim harçlarının yanı sıra program süreleri de toplam diploma maliyetini doğrudan belirliyor. İngiltere'de standart lisans eğitiminin çoğunlukla üç yılda tamamlanması yıllık yüksek ücrete rağmen süreyi kısaltırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim sürecinin genellikle dört yıl sürmesi toplam eğitim faturasını artırıyor. Bu durum, yıllık ücreti daha düşük görünen ülkelerde eğitim süresine bağlı olarak toplam bütçenin yükselmesine yol açıyor.

ÜLKELERİN YILLIK LİSANS ÜCRET SIRALAMASI

Yıllık ortalama üniversite maliyetlerine göre ülkelerin sıralaması şu şekilde kayıtlara geçti:

İngiltere (BK) - $13,135

Amerika Birleşik Devletleri - $9,596

Polonya - $7,497

Japonya - $5,645

Kanada - $5,590

Litvanya - $5,458

Güney Kore - $5,132

Avustralya - $5,108

Letonya - $4,824

Yeni Zelanda - $4,748

Türkiye - $0

TÜRKİYE'NİN LİSTEDEKİ KONUMU

Devlet üniversitelerinde lisans düzeyinde birinci öğretim programlarında harç ücreti uygulanmaması nedeniyle Türkiye, yıllık 0 dolarlık maliyet verisiyle listenin 28'inci basamağında yer aldı. Türkiye bu veriyle, sıralamada kamu yükseköğretiminde harç talep etmeyen veya sembolik düzeyde tutan ülkeler arasında yer buldu.