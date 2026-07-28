2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan öğrenciler ve veliler, şimdi gözlerini yerleştirme sonuçları ile nakil takvimine çevirdi.

İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen ya da tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı nakil ve yerleştirme takvimini duyurdu.

Peki LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 1. ve 2. nakil sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2026 MEB LGS nakil sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, 2026 LGS yerleştirme sonuçları ile liselerin boş kontenjanları 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarını meb.gov.tr ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

2026 LGS nakil takvimi

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. Takvim şu şekilde uygulanacak:

5-7 Ağustos 2026: 1. nakil tercih başvuruları

10 Ağustos 2026: 1. nakil sonuçlarının açıklanması

10-12 Ağustos 2026: 2. nakil tercih başvuruları

14 Ağustos 2026: 2. nakil sonuçlarının açıklanması

17-26 Ağustos 2026: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve

Nakil Komisyonu başvuruları

28 Ağustos 2026: İl/İlçe komisyonu tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlanması

Pansiyon başvuruları ne zaman yapılacak?

Nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından pansiyonlu okullarda eğitim görecek öğrenciler için yatılılık başvuru süreci başlayacak.

31 Ağustos-3 Eylül 2026: Yatılılık (pansiyon) başvuruları

4 Eylül 2026: Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ve e-Pansiyon kayıtlarının tamamlanması

LGS nakil başvurusu nasıl yapılır?

LGS nakil tercihleri, başvuru tarihleri içerisinde e-Okul sistemi üzerinden veya öğrencinin mezun olduğu ortaokul müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için yapılan tercihlerin okul müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor.