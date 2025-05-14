İskoçya doğumlu Liv Conlon'un girişimcilik serüveni henüz çocuk yaşta başladı. Daha 13 yaşındayken Çin'den ürün ithal edip internet üzerinden satarak yaklaşık 6.600 dolar kazandı. Ancak okulda bu başarıları takdir görmek yerine alay konusu oldu. Hayallerinden bahsettiğinde sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ona 'çılgın' yaftası yapıştırdı...

Daily Mail'in haberine göre zorbalıkların ardından 16 yaşında kendi isteğiyle okulu bırakan Liv, büyük bir risk aldı. Çevresi onun hata yaptığını düşünse de annesinin desteğiyle attığı küçük bir adım, büyük bir iş fikrinin doğmasına neden oldu.

SATILMAYAN EVİ 3 GÜNDE SATTI, FİKİR BURADAN ÇIKTI

Annesi, açık artırmadan aldığı ancak bir türlü satamadığı bir evi elden çıkarmak için emlakçılardan fiyat düşürme tavsiyesi alıyordu. Liv ise farklı bir öneri getirdi: 'Home staging' yani evi satışa daha cazip hale getirmek için özel olarak dekore etmek.

Ev, Liv'in tasarımı sonrası sadece üç gün içinde, üstelik istenilen fiyatın üzerinde satıldı. Bu başarı, onun ilk şirketi olan ThePropertyStagers'ın temellerini attı. İlk yılında 40 bin dolar kazanan şirket, ikinci yılında 1.3 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Liv, 19 yaşında Birleşik Krallık Yılın Genç Girişimcisi seçildi.

İKİNCİ İŞ, İKİNCİ MİLYON: HERKESE İLHAM VERDİ

2023 yılında ikinci girişimi StagerBoss'u hayata geçiren Liv, bu defa Amerika'daki kadınlara kendi ev düzenleme şirketlerini kurmaları için rehberlik etmeye başladı. Yeni şirket, 2025'in ilk aylarında bile 510 bin dolar kazandı.

"Artık yüzlerce kadınla çalışıyorum. Kendi işlerini kurmalarına yardımcı oluyorum. Bu özgürlüğü yaşamak bana çok iyi geldi, başkalarının da bunu deneyimlemesini istiyorum" diyen Liv, aynı zamanda bir eğitim programı da oluşturdu...