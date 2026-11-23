Antalya’da bir lisede iki öğrenci arasında çıkan kavga korku dolu anlara sahne oldu. Okul arkadaşını maket bıçağıyla yaralayan 10’uncu sınıf öğrencisi, olayın ardından 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağı atladı.

Olay, Antalya’daki 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okulun 10’uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda E.V.K., yanında bulundurduğu maket bıçağıyla arkadaşı N.D.’yi el, kol ve boyun bölgesinden yaraladı.

3’ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Saldırının ardından büyük panik yaşayan E.V.K., 3’üncü katta bulunan sınıfın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Okul yönetiminin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese hızla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralı öğrenciler N.D. ve E.V.K., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan dehşet verici olayın duyulması üzerine büyük endişeyle okula gelen veliler ise çocuklarını alarak okuldan ayrıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.