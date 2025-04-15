İstanbul Şehit Şerife Bacı Lisesi’nde özel güvenlik görevlisi Hakan K. hakkında 5 kız öğrencisini taciz ettiği, bir öğrenciyi de kelepçelediği gerekçesiyle dava açıldı.

ÖĞRERENCİLERE TACİZ MESAJLARI ATTI

Okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan K.’nın birden fazla öğrenciye “canım”, “çok güzel çıkmışsın hoşuma gitti”, “çok güzelsin fiziğin çok güzel, seni görmek isterim”, “fiziğin çok güzel tayt giy” gibi mesajları attığı, bir öğrencinin fotoğrafını kendi telefonuna ekran fotoğrafı yaptığı, bir öğrenciye maskesini çıkarmasını söyleyip yaklaştığı, başka bir lise öğrencisini de ellerinden okuldaki banka kelepçelediği belirtildi.

Savcı, mütaalasında kız öğrencinin 5 dakika boyunca böyle tutulduğunu dile getirdi.

SANIKTAN PİŞKİN SAVUNMA

Güvenlik görevlisi Hakan K. kendisine yöneltilen suçlamalara dair “Ben dışarı salmadığım için çocuklar bana suç atmış olabilir” dedi. Küçükçekmece 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu.

SABIKASI VAR, GÜVENLİK BELGESİ DE YOK

2007 doğumlu 5 kız öğrencinin taciz edilmesiyle ilgili görülen davada yargılanan özel güvenlik görevlisinin sabıkası olduğu, ayrıca güvenlik belgesinin de bulunmadığı ortaya çıktı.

Okulda iki adet cop ve bir kelepçe bulundurulması da davada en fazla tartışılan noktalardan biri oldu.

KIZ ÖĞRENCİYİ KELEPÇELEDİ, CEZA ALMADI

Güvenlik görevlisi Hakan K. bir kız öğrenciyi kelepçelemesiyle ilgili ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beraat etti.

İYİ HAL UYGULANDI, CEZASI ERTELENDİ

Diğer dört öğrenciye attığı mesajlar ve tacizle ilgili ise 1 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, avukatların eleştirdiği bir karar daha aldı. Sanık güvenlik görevlisinin mahkemeye karşı saygılı tutumu nedeniyle cezada indirime gitti ve hapis cezası 10 aya indirildi.

Mahkeme bununla da yetinmedi, verilen 10 ay hapis cezası ertelendi. Yani özel güvenlik görevlisi Hakan K. cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ceza almamış oldu.

"HEPİMİZİN VİCDANINI SIZLATTI"

Avukat Merve Bahadır, kararla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu:

“Verilen karar tüm mağdur çocuk ve aile bakanlığı avukatlarını çok üzdü. İyi hal indiriminin uygulanması somut olayın özelliklerine göre karar verilmesi gereken bir husustur. Sanığın birden fazla kız çocuğuna yönelik tekrarlayan eylemleri varken mahkemeye karşı saygılı davrandığı için cezada indirim uygulanması hepimizin vicdanını sızlattı.”

İstinaf yolunu kullanarak, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını için mücadele edeceklerini söyleyen avukat Merve Bahadır “Bu yolla toplumda bu tip suçların işlenmesi bakımından caydırıcılığın artacağını umuyorum” dedi.