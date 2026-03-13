Manisa Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ramazan A., 10. sınıf öğrencilerine ders anlatırken sınırları aştı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ağır hakaretlerde bulundu.



İddialara göre öğretmen, Atatürk hakkında "pedofili" ve "sarhoş" gibi kabul edilemez, çirkin ifadeler kullandı. Sadece sözlü tacizle yetinmeyen öğretmenin, öğrencilerin cep telefonlarına Atatürk’ü karalayan içerikler gönderdiği ve yazılı kanıtların öğrenciler tarafından okul idaresine sunulduğu öğrenildi.

ÖĞRENCİLER ATATÜRK'E HAKARETE KAYITSIZ KALMADI

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre öğretmenin bu tavırları karşısında sessiz kalmayan 11 öğrenci, büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek okul yönetimine resmi şikayette bulundu. Henüz lise sıralarındaki bu gençlerin sergilediği cesur duruş, eğitim sendikaları tarafından takdirle karşılandı. Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Lale Kale, öğrencilerin bu hassasiyetinin çok değerli olduğunu belirterek, hiçbir baskıya maruz kalmamaları gerektiğini vurguladı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!

Ortaya çıkan bilgiler, söz konusu öğretmenin sicilinin pek de parlak olmadığını gösteriyor. Daha önce de öğrencilere şiddet uyguladığı ve küfürlü konuştuğu iddia edilen Ramazan A. hakkında "ciddi bir tutum sorunu" olduğu belirtiliyor. Eğitimciler, okulların ideolojik nefret kusma yeri değil, bilimin ve cumhuriyet değerlerinin yuvası olması gerektiğinin altını çiziyor.

BU GERİCİ ÖĞRETMENİ KİM KORUYOR?

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, skandalla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Özbay, bu kadar ağır iddialara ve somut şikayetlere rağmen öğretmenin hala görevine devam etmesini eleştirdi. Bu kişinin belirli çevrelerle olan yakın ilişkileri nedeniyle korunup korunmadığını soran Özbay, "Atatürk’e hakaret eden kadar, buna göz yumanlar da sorumludur," diyerek yetkilileri acilen göreve çağırdı.

Şimdi gözler, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatacağı soruşturmaya ve öğretmenin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağına çevrilmiş durumda.