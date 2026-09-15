İş insanı Celal Can Algül, lise yıllarında tanıştığı doktor Yağmur Gedik ile yıllar sonra yeniden bir araya gelerek evlendi. Çift, Sarıyer’de düzenlenen törenle dünyaevine girerken Algül’ün lise yıllarına ilişkin anlattıkları aşk hikâyelerinin yıllar sonra nasıl değişebildiğini gözler önüne serdi.
LİSEDE TANIŞTILAR
Celal Can Algül ile Yağmur Gedik’in yolları lise yıllarında kesişti. Ancak o dönemde Gedik’in geleceğe yönelik hedefleri nedeniyle ilişkileri devam etmedi.
Algül, düğününde yaptığı açıklamada o günleri anlatarak, “Biz lisede tanışmıştık. O dönem Yağmur bana demişti ki ‘Benim hedeflerim var. Seninle vakit harcayamam’” dedi.
YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER
Aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen çift, bu kez ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Algül, yaşananları “Kader bizi bir araya getirdi” sözleriyle anlattı.
Sarıyer’de gerçekleşen düğünde çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın dostları ortak oldu.
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Algül’ün nikâh şahitliğini oyuncu Asuman Dabak ile Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yaptı.
“ÇOK HEYECANLIYIZ”
Düğün öncesi duygularını paylaşan Celal Can Algül, “Çok heyecanlıyız. Bu kadar özel bir günde insanların sevdiklerinin yanında olması insanı daha da mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
Lise yıllarında başlayan ve uzun bir aranın ardından yeniden filizlenen aşk, çiftin Sarıyer’deki düğünüyle mutlu sona ulaştı.
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