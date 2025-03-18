Türkiye'de 4+4+4 sisteminde değişiklik sinyali verildi.

Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen “Türkiye’de Lise Eğitiminin Dönüşümü” başlıklı çalıştaya bakanlık temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, eğitim araştırmacıları, eğitim yönetimi uzmanları, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞİM SİNYALİ VERDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Çalıştayın açılış konuşmasında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci “4+4+4 sisteminin son dört yılı ile ilgili bir şey yapılması gerektiği konusu son zamanlarda herkes tarafından tartışılıyor. Burada bir sorun olduğu noktasında mutabakat var. Fakat bizim bu meseleye ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Sadece kademenin süresi ile ilgili bir olay değil. Birçok noktayı etkiliyor. Bu konunun hakikaten çok detaylı tartışılması gerekiyor. Çok konuşuluyor medyada, 1+3 olsun, 2+2 olsun gibi...

Bizim bu konuda herhangi bir angajmanımız yok. Tartışmalar sonrası ne olacak bunu görmek istiyoruz. Oturup beraber daha da derinleştirip en güzelini yapmaya çalışacağız. Eğitim politikalarında sonucu belirleyen çok fazla parametre var. Bu sebeple çok iyi tasarlanmış programlara ihtiyacımız var. Bu tür toplantıları destekliyoruz” dedi.

"İSTEKSİZ ÖĞRENCİLER DİĞER ÖĞRENCİLERİN DE MOTİVASYONUNU DÜŞÜRÜYOR"

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Ali Fuat Arıcı, 2012’de zorunlu eğitimin gerekçelendirilmesi ile ilişkilendirilen şartların bugün geçerliliğini yitirmiş göründüğünü ve isteksiz öğrencilerin diğer öğrencilerin de motivasyonlarının düşmesinde ve okullara aidiyetlerinin azalmasında rolü olabildiğini vurguladı.

"MATEMATİK ÖĞRETEMİYORUZ"

Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi Oğuz Köklü “Dört yıllık lise eğitimi ile üç yıllık lise eğitimi arasında mesela matematik eğitimi ve başarısı açısından bir fark olup olmadığına bakıldığında, lise eğitimi dört yıl olduğu için daha çok matematik öğretemiyoruz” diyerek lise eğitiminin uzun tutulmasının eğitimin niteliğini doğrudan iyileştiremediğine dikkat çekti.

Bu konuşmalar esnasında Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin sık sık not aldığı görüldü.