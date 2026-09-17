ABD'de gençler arasında yüksek kafeinli enerji içeceği tüketiminin artması, okulları harekete geçirdi. Eğitim kurumları, öğrencilerin enerji içeceği tüketimini sınırlandırmak için yeni önlemler almaya başladı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) 15 Eylül tarihli haberine göre, ABD'deki eğitim kurumları, gençler arasında giderek yaygınlaşan yüksek kafeinli enerji içeceği tüketimiyle mücadele ediyor.

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl ABD'de lise son sınıf öğrencilerinin yaklaşık dörtte biri her gün enerji içeceği tüketti. Dört yıl önce bu oran yaklaşık her altı öğrenciden biriydi.

Enerji içeceklerinin gençler arasındaki popülaritesinde, yüksek miktarda kafein içermeleri ve kahveye kıyasla daha tatlı bir tada sahip olmaları etkili oluyor. İçecek sektörünün genç tüketicilere yönelik pazarlama çalışmaları da bu eğilimi destekliyor.

Enerji içeceği markaları, özellikle video oyunu yayınları ve üniversite spor karşılaşmaları gibi gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda reklam veriyor. Gösterişli kutu tasarımları ve markaların gençlik kültürüyle kurduğu bağ da bu ürünlerin cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak enerji içeceklerindeki yüksek kafein miktarı sağlık açısından endişelere neden oluyor. ABD'de satılan Celsius, Ghost ve Monster gibi popüler ürünlerin tek bir kutusunda yaklaşık 200 miligram kafein bulunabiliyor. Bu miktar, bir fincan kahvenin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Yüksek miktarda kafein tüketimi özellikle ergenlerde uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Aşırı tüketim ayrıca çarpıntı, kaygı ve benzeri belirtilere yol açabilir. Kafein tüketimi ile kalp-damar sistemi üzerindeki olası etkiler de uzmanlar tarafından tartışılıyor.

Okullara getirilmeyecek

Teksas'taki Lampasas Bağımsız Okul Bölgesi'nde de enerji içeceklerinin yol açtığı düşünülen sorunlar gündeme geldi. Bu yıl öğrencilerin okul revirine başvuru sayısının geçen yıla göre 1000'den fazla arttığı bildirildi. Panik atak ve çarpıntı gibi aşırı kafein tüketimiyle ilişkilendirilen belirtiler, başvuru nedenleri arasında gösterildi.

Bunun üzerine okul bölgesi, öğrencilerin okula enerji içeceği getirmesini yasakladı.

Benzer yasaklar ABD'nin farklı bölgelerinde de uygulanmaya başladı. Missouri'deki Purdy Okul Bölgesi ile Kentucky'deki Pineville Okul Bölgesi de bu yıl enerji içeceklerinin okul arazisine getirilmesini yasaklayan bölgeler arasında yer aldı.

Buna karşılık, enerji içeceklerine yönelik eyalet çapındaki düzenlemeler daha sınırlı kalıyor. Connecticut'ta 16 yaşından küçüklere enerji içeceği satışını kısıtlamayı amaçlayan bir yasa tasarısı geçen yıl kabul edilmedi. Tasarının görüşüldüğü sırada sektör temsilcileri, enerji içeceklerinin diğer ürünlerden farklı olarak reşit olmayanlar için daha fazla risk oluşturduğunu gösteren yeterli kanıt bulunmadığını savundu.

Enerji içecekleri sektörü açısından genç tüketiciler önemli bir pazar oluşturuyor. Şirketler, genç yaşta kazanılan tüketicilerin ilerleyen yıllarda da aynı ürünleri satın almaya devam edebileceğini değerlendiriyor.

Bu nedenle enerji içeceği üreticilerinin gençlere yönelik pazarlama faaliyetleri ve reşit olmayanlara satışın sınırlandırılması konusunda getirilmeye çalışılan düzenlemeler, ABD'de tartışma konusu olmaya devam ediyor.