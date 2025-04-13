Türkiye genelinde “proje okulları”nda 20 binden fazla öğretmen kadro dışı bırakıldı. Türkiye’nin, en köklü liselerinde görev yapan binlerce öğretmenin, ‘Norm kadro’ fazlasına çıkarılarak ‘proje okul’ gerekçesiyle yerlerine siyasi iktidarın kurduğu Eğitim Bir Sen üyesi isimlerin atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP daha önce proje okul uygulamasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açmıştı.

DAVA AÇILIYOR

Okullardan yüzlerce öğretmenin bir anda görevden alınmasının iptali için önümüzdeki Pazartesi günü hukuki süreç başlatılacağını bildiren CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Ne proje okulların belirlenmesi, ne de bu okullara atamada somut ve objektif kriter var. Köklü okulların kurum kültürünü yok etmeye dönük bir saldırı, kadrolaşma hareketi var. Bakana bir kez daha sesleniyorum; devletin okulları sizin şahsi özel okullarınız değildir. Okullar, devletin öğrencilerin ve öğretmenlerindir. Onlara yaşattıklarınız için biraz olsun mahcubiyet hissedin. Pazartesi günü atamalar ve yönetmelikle ilgili hukuki süreç başlatacağız” dedi.

"SÜRGÜN SMS’LE BİLDİRİLDİ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in binlerce öğretmeni şahsen tanıyarak atama şansı olmadığını belirten Özçağdaş şöyle devam etti:

“Bu uygulama yandaş bir eğitim sendikası üyelerine torpil yapmak, AKP’nin, il teşkilatlarında bir torpil pazarı oluşturmaktan başka hiçbir somut amacı olmadığını defalarca söyledik. Ne yazık ki, bir kez daha haklı çıktık. Okullara yıllardır emek veren başarılı öğretmenler birdenbire norm fazlasını çıktı. İl emrine atandıkları başka bir deyişle sürgün edildikleri sadece bir SMS mesajıyla bildirildi.”

ÖĞRENCİLER SINAVLA ÖĞRETMENLER SINAVSIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, 2 yıl önce proje okullara yönetici atama için yönetmelik hazırlanıp, atamada keyfiyetin ortadan kaldırılacağı ve atama kriterinin netleştirileceği sözleri havada kaldı. Yönetmelik yayınlanmayınca, Türkiye’nin akademik başarısı en yüksek ve ancak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla girilebilen okullarına, KPSS sınavına bile girmeden öğretmen atamasının önü açıldı. 8 Nisan 2025’te de hiçbir somut kriter açıklanmadan sadece Bakan Tekin’in onayıyla proje okullara binlerce öğretmen ve yönetici atandı.

Bazı okullarda görevden alınan öğretmen sayısı:

- İzmir Atatürk Lisesi: Okulda görevli 90 öğretmenden 60 tanesi.

- Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi: 55 öğretmenden 20’si

- Ankara Atatürk Fen Lisesi: 40 öğretmenden 19’u.

- Kadıköy Anadolu Lisesi: 88 öğretmenden 30’u.

- Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi: 46 öğretmenden 19’u.

- Çanakkale Fen Lisesi: 41 öğretmenden 25’i.

- Adana Anadolu Lisesi: 47 öğretmenden 20’si.

- Kabataş Erkek Lisesi: 75 öğretmenden 11’i.

- Şehremini Anadolu Lisesi: 38 öğretmenden 10 tanesi.

- Adnan Menderes Anadolu Lisesi: 17öğretmenden.