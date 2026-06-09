Ankara'nın Beypazarı ilçesi, dünden bu yana kayıp olan 17 yaşındaki Fatmanur Akgün'den gelecek iyi bir haberi bekliyor. Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Fatmanur, dün sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle gittiği okulundan evine bir daha dönmedi.
Edinilen bilgilere göre, okulda en son matematik sınavına giren genç kız, saat 10.33 sularında okulun güvenlik kameraları tarafından son kez kaydedildi. Kızlarının eve dönmemesi üzerine büyük bir endişe yaşayan ailesi, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.
AYAKKABI VE ÇANTASI VADİDE BULUNDU
Fatmanur'un ulaşım için kullandığı elektrikli bisikleti, İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bırakılmış halde bulundu. Vadi içerisinde ve çevresindeki aramalarda ise genç kıza ait okul çantası ile ayakkabılara ulaşıldı.
Eşyaların bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan ve gece boyunca kesintisiz devam eden çalışmalara rağmen genç kıza henüz ulaşılamadı. An itibarıyla 120 kişilik uzman personel, arama kurtarma köpeklerinin de hassas burnundan faydalanarak bölgedeki arama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor.