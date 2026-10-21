Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim’de motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kişiden biri, kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Saldırgan, olayın ardından kendisini bekleyen diğer kişiyle birlikte kaçtı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ağır yaralanan çocuk, çevredeki kişiler tarafından otomobille hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalamaya yönelik çalışmaları sürerken aile, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi.

’30 BİN LİRA BORÇ İÇİN 5 MİLYON TL İSTEDİLER’

Hastane önünde açıklama yapan baba Ercüment Musaoğlu, ailelerinin 30 bin lira borcu bulunduğunu belirterek borç miktarının çok üzerinde para talep edildiğini ileri sürdü.

Baba Musaoğlu, “30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, şüpheliler hala yakalanmadı” dedi.

Yetkililere seslenen baba, “Feryadımı duyun, oğluma bunu yapanları bulun. Bunlar bir çete, bir örgüt. Yetkililere sesleniyorum, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

ACILI ANNEDEN SALDIRGANLARIN BULUNMASI ÇAĞRISI

Nursel Musaoğlu da oğluna saldıran kişilerin yakalanmasını istedi. Oğlunun vurulmasına ilişkin konuşan anne, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğuma sandalyede kıydılar. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyorlar” diye konuştu.

Ailenin iddialarına ilişkin soruşturma sürerken, ağır yaralı çocuğun hastanedeki yaşam mücadelesi ise devam ediyor.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Musaoğlu'nu, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan 17 yaşındaki A.E., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.