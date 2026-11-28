Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri Okan Şişman ile Mustafa Eren Yanmış, yolda buldukları 92 bin lira değerindeki 15 gram altını, polis aracılığıyla sahibi belirlenen Remzi Özdemir'e teslim etti.

İki arkadaş, Şeyh Adil Caddesi'nde otobüs durağına doğru yürürken yerde küçük bir poşet buldu. Poşeti açtıklarında içinde kesme 24 ayar altın olduğunu gören öğrenciler, yakındaki Dulkadiroğlu Ekipler Amirliği'ne gitti.

Polis, altının yanında kartviziti bulunan kuyumcuya giderek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Altının Remzi Özdemir'e ait olduğu ve kuyumcudan aldıktan kısa süre sonra düşürdüğü belirlendi. Ekipler amirliğine davet edilen Özdemir'e altını iki öğrenci teslim etti.

“ÜLKEMİZ ONLAR GİBİ GENÇLERE MUHTAÇ”

Öğrencilere teşekkür eden Özdemir, “Bu yaştaki çocukların dürüstlükleri sırtımızın yere gelmeyeceğini gösteriyor. Allah onlardan razı olsun, işlerini rast getirsin. Ülkemiz onlar gibi gençlere muhtaç ve ihtiyacı var. Çocuklar da bunlardan örnek alsınlar” dedi.

Arkadaşıyla vatandaşlık görevini yaptıklarını belirten Okan Şişman ise “Arkadaşımla beraber otobüs durağına doğru giderken yerde bir şey fark ettik. İçini açıp baktığımızda altın olduğunu gördük. Daha sonra da en yakındaki karakola getirip teslim ettik” diye konuştu.

Remzi Özdemir, daha sonra çalıştığı saatçiye götürdüğü Şişman ve Yanmış'a duyarlılıklarından dolayı saat hediye etti.