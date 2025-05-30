İstanbul’un Kartal ilçesinde Uğur Mumcu-Yakacık seferini yapan 134 YK numaralı İETT otobüsünde, iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi ortalığı birbirine kattı.

Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki E.E. ve B.E. adlı iki öğrenci, otobüste kendilerine fiziksel tacizde bulunan şüpheliyi bağırarak ifşa etti. Öğrencilerin çığlıkları üzerine otobüs şoförü hemen kapıları kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesini engelledi ve polis ekiplerine haber verdi.

KENDİSİNİ TOKATLADI, ŞOFÖRE SALDIRDI

İhbar üzerine şüpheli büyük bir öfke nöbetine kapıldı. Kapılar açılmayınca otobüs şoförüyle tartışmaya başlayan kişi, daha sonra sürücüye saldırdı. Sinir krizine giren şüpheli bu kez defalarca kendini tokatladı, küfürler savurdu ve yolculara da saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 SUÇ KAYDI VAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan incelemede zanlının adının Doğuş Ş. (47) olduğu ve bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Doğuş Ş.’nin daha önce 'Tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Aile içi şiddet' suçlarından sabıkası bulunduğu belirlendi.

İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.