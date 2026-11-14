Kastamonu’da 15 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, 21 Ağustos 2025’te yolun karşısına geçerken, dönemin MHP’li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nun kızı Fatma Nevra Vidinlioğlu’nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. KUSURSUZ BULUNDU Vidinlioğlu’nun talimatla verdiği ifade ortaya çıktı. Sanık, hızını hatırlamadığını ancak hız sınırları içinde olduğunu savundu. “Mağduru çarpmadan önce görmedim. Refüj kısmında ağaçlar vardı” diyen Vidinlioğlu, araç kullanırken telefona bakmadığını ve olay yerinden ayrılmadığını öne sürdü. Vidinlioğlu hakkında “taksirle öldürme” suçundan dava açıldı. Önceki bazı raporlarda sanık kusursuz, Pehlivanlı kusurlu bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumunun 30 Nisan 2026 tarihli ek raporunda ise kavşak levhası bulunması halinde sanığın “alt düzeyde tali kusurlu” olduğu değerlendirildi. Karayolları evrakları ve 7 Mayıs tarihli tutanakta, bölgede “ana yol-tali yol kavşağı” levhası bulunduğu belirtildi. Savcılık, sanığın kavşağa yaklaşırken hızını azaltmadığını kaydetti. Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava için ilk duruşma tarihi 12 Kasım 2026 olarak belirlenmişti. ÇELİŞKİLER GİDERİLSİN Yağmur’un ölümünün ardından ailesinin başlattığı adalet arayışı, kentte geniş yankı uyandırmıştı. Genç kızın ailesi, kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporları ve olay yeri krokisindeki çelişkilerin giderilmesini istiyor. Pehlivanlı’nın ölümüne ilişkin davanın bir sonraki duruşmasının 4 Şubat 2027’de görülecek. Arkadaşları için toplandılar Arkadaşlarını trafik kazasına kurban veren liseliler, adliye sarayı önünde toplanarak “Yağmur Pehlivan İçin Adalet” yazılı pankart açtı. Gençler, Vidinlioğlu hakettiği cezayı bulana kadar mücadelye edeceklerini söyledi.

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