Fransa’da bütçe kısıtlamaları ve niteliksiz eğitim koşullarına karşı liselilerin başlattığı ve 10 gündür dinmeyen protesto dalgası sınırları aşarak Belçika’yı da etkisi altına aldı. Öte yandan İspanya'da başlayan konut eylemleri kontolden çıkınca ülkede erken seçim kararı alındı.

FRANSA SOKAKLARI ALEV ALEV

Fransa’da yetersiz öğretmen sayısı ve eğitimdeki bütçe kesintilerine karşı başlayan eylemler, polisin sert müdahaleleriyle ülke çapında bir halk hareketine dönüştü. Lille, Rennes, Nantes, Lyon, Toulon ve Marsilya gibi dev şehirlerde okulların girişlerini barikatlarla kapatan öğrenciler kent merkezlerini kilitledi. Başkent Paris’te ise Bastille Meydanı’nı dolduran yaklaşık 25 bin lise öğrencisi, tarihi anıtlara tırmanarak sloganlar attı.

Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gaz, cop ve müdahale mühimmatı kullandığı çatışmalarda çok sayıda öğrenci ve polis yaralandı. Kamuoyu araştırmaları, Fransız halkının yüzde 70'inin liselilerin yürüttüğü bu direnişi haklı bulduğunu ortaya koyuyor.Fransa'da yaşanan olaylarda 6 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

BELÇİKA'DA DA ORTALIK KARIŞTI

Fransa’daki kıvılcım hızla sınır komşusu Belçika’ya sıçradı. Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgesindeki eğitim tasarruflarını protesto eden öğrencilerin Liège kentinde düzenlediği eylemler, yağma ve şiddet olaylarına dönüştü.

3 KİŞİNİN BİRAYA GELMESİ YASAKLANDI

Güvenlik güçlerinin kontrolü kaybetmesi üzerine acil durum uyarı sistemi BE-Alert devreye sokularak tüm esnafa "iş yerlerinizi kapatın" çağrısı yapıldı. Kent genelinde dükkan camlarının kırılması ve yangınların çıkması üzerine Liège Belediye Başkanı Willy Demeyer, sokağa çıkma kısıtlamasını aratmayan bir karar imzaladı. Kentte sabah saat itibarıyla üç kişiden fazla grubun yan yana gelmesi resmen yasaklandı.

Şehirde tırmanan gerilim, sosyal medya üzerinden yayılan iddialarla korku iklimine dönüştü. Brüksel’den Liège kentine çete gruplarının geleceği ve üniversite kampüslerine saldırılar düzenleneceği yönündeki paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti.

Eylemlerin başından bu yana 107 kişinin gözaltına alındığını açıklayan yetkililer, şiddet vakalarına ve dijital ortamda korku yayan hesaplara karşı "sıfır tolerans" politikası uygulanacağını ve adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

İSPANYA'DA KONUT MÜCADELESİ ERKEN SEÇİM GETİRDİ

İspanya’da derinleşen konut krizinin 87 yaşındaki bir kadının tahliyesiyle alevlenmesi ve Pedro Sánchez hükümetinin parlamentoyu feshederek 29 Kasım’da erken seçim kararı almasıyla başlayan siyasi deprem, şimdi de gençlik hareketleriyle kıtanın kalbine yayıldı.

Olay, ülkede kontrolsüz artan kira fiyatlarına karşı biriken öfkenin patlama noktası oldu. İspanya genelinde yüz binlerce kişi "Barınma bir hak satılık mal değildir" sloganlarıyla Madrid, Barselona ve Valensiya gibi büyük şehirlerde dev yürüyüşler düzenliyor.