

Samsun'da lise öğrencileri kimya alanında temizlik malzemeleri üretmeye başladı. Bu ürünlerden para kazanan öğrenciler ayrıca okuldaki hijyenini de sağlıyorlar. Nedime Serap Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi'nde başlayan bu örnek uygulama öğrencileri de motive ediyor.

ÖĞRENCİLERE GELİRİN YÜZDE 5 HİSSESİ VERİLİYOR

Uygulamaya dair detaylar veren Kimya Öğretmeni Derya Şenaraslan, satış sonucunda elde edilen gelirin yüzde 5 hissesinin öğrenciler arasında dağıtıldığını ifade etti.

LİSELİLER, HEM ÜRETİYOR HEM PARA KAZANIYOR

Tekkeköy ilçesinde bulunan lisede gemi yapımının yanı sıra kimya teknolojileri dersi de veriliyor. Öğrencilere derste uygulamAlı ders eşliğinde üretim yapmaları sağlanıyor. Üretilen hijyen malzemeleri, öğrencilere para da kazandırıyor. 30 kişilik bir öğrenci grubuyla bu üretimi yaptıklarını kaydeden Şenaraslan, "Bundan dolayı öğrencilerimiz hem daha fazla motive oluyorlar hem de kimya alanında kendilerini daha da fazla gösterebilme imkanı buluyorlar. Kimya malzemeleri olarak yüzey temizleyiciler, sıvı sabunlar, çamaşır suları ve deterjanlar gibi temizlik amaçlı birçok üretim yapmaktayız" dedi.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİ TEŞVİK ETMEK

Okul Müdürü Ali Kazak ise Samsun sanayisinin teşvikleri ve kimya teknolojisi alanında faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, öğrencilerin bu uygulamalı ders sayesinde eğitim-öğretim dönemleri boyunca ücret karşılığında üretim yaptıkların belirti.