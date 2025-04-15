Cem YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullara yönelik atama ve görevden alma uygulamaları 38 bin öğretmeni ilgilendiriyor. Uygulama Türkiye genelinde öğrenci öğretmen ve velilerin ayaklanmasına neden oldu. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 30’u aşkın proje okulunda yönetici ve öğretmen atamaları yapıldı.

SADAKATE GÖRE ATAMA

38 bin kadar öğretmenin yer değiştirmesi planlandı. Eğitim sendikaları, muhalif öğretmenlerin başka okullara gönderildiğini belirterek, “Liyakate değil sadakate göre” atama yapıldığını savundu. Yer değişikliği yapılan öğretmenlerin büyük bölümünün daha önce boykot ve iş bırakma eylemlerine katılan isimler olduğu bildirildi.

UYGULAMALAR KEYFİ

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak: Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ve eğitim yöneticisi, hak ettikleri halde bakanlık takdiri sonucunda proje okullarına atanamadı. Mesleki kıdem, hizmet süresi, akademik yeterlilik ve performans hiçe sayıldı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da “Proje okulları meselesi ‘Kafama göre yönetici ve öğretmen atarım’ projesine dönüştü. Bu gözde okullarımız çalışanların mensubiyetine göre tasnif edildiği bir çirkinliğin aparatı haline geldi” açıklaması yaptı.

MUHALİF ÖĞRETMEN

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış: Gözaltına alınan öğrencileri ‘baltalı’ diye yaftalayanlar, şimdi de muhalif öğretmenleri susturmaya çalışıyor. Siyasi tasfiye ve sindirme operasyonu.

İSTANBUL

VEFA’DAN ÖĞRETMENE VEFA

İstanbul’da Vefa Lisesi öğrencileri, görev yeri değiştirilen öğretmenleri için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı. Çok sayıda polis önlem aldı. TİP Milletvekili Sera Kadıgil, mezun olduğu Vefa Lisesi öğrencilerine desteğe geldi.

ANKARA

BAKAN YUSUF TEKİN SINIFTA KALDI

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i sınıfta bıraktı, “Yaşattığı geleceksizlik ve gericilik nedeniyle bu belgeyi almaya hak kazanmıştır” dedi. Öğrencilerle, onlara desteğe gelen mezunlar kapıda birleşti.

NUTUK OKUMA EYLEMİ

İzmir Atatürk Lisesi’nde öğrenciler, 90 öğretmenden 50’sinin başka okullara atanmasını oturma eylemiyle protesto etti. Öğrenciler, eylem kapsamında ilk dört derse girmedi, “Öğretmenime dokunma!” pankartı açan öğrenciler, Nutuk okudu.

İZMİR

‘Siyasetin makam ve koltuk dağıttığı garabete dönüştü’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: Proje okullar, MEB’in istediğini atama projesi haline getirildi, siyasetin ve yandaş sendikaların makam ve koltuk dağıttığı bir garabete dönüştü. Bu okullardaki binlerce öğretmenin görev süresinin neden uzatılmadığına, yeni atamaların hangi ölçüye göre yapıldığına dair somut hiçbir veri yok. Torpilin değil, liyakatin geçerli olduğu şeffaf bir sistem kurun.

Bakan Tekin öğrencileri suçladı: AMAÇ POLİTİK

Eğitim sendikalarının, tartışmaları uygulamaları nedeniyle “Bu bakan Tekin değil” dediği Bakan Yusuf Tekin, “Sıkıntı yaşanmaması için takvimi erken başlattık” dedi. Tekin şunları söyledi: “38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bin kadar arkadaşımızın uzatılmadı. Protestoları gündemi kapatmaya yönelik manipülasyon çabası olarak görüyorum. Çoğu politik amaçlı. 40 yıldır aynı okulda çalışan arkadaşlarımız var. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın da bu okullarda çalışma hakkı yok mu?”