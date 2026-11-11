İstanbul Pendik'te öğrenciler arasında okul çıkışında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki G.Ç. yaralandı. Hastanede tedavi edilen öğrenci taburcu edilirken, polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören G.Ç. ile S.E.T. (17) arasında okulda “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı. Okul çıkışında buluşan öğrenciler arasında, okula yaklaşık 500 metre uzaklıkta kavga yaşandı.

Kavgada bıçakla yaralanan G.Ç., okul bahçesine geldi. Öğrenciyi gören görevli polis memurunun durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaburgasından ve elinden hafif yaralandığı belirlenen G.Ç., ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci, tedavisinin ardından taburcu edildi.

4 ŞÜPHELİ BIÇAKLARLA YAKALANDI

Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.Ç.'yi bıçakla yaraladığı belirlenen Y.E.T. (14), yanında bıçak bulunduran S.E.T. (17) ile olay yerinde bulunan H.S. (17) ve T.Ö.'yü (15) tespit etti.

Dört şüpheli, olayda kullanılan bıçaklarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin inceleme sürüyor.