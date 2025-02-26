AKP 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleşti. Kongrede 1607 delege oy kullanarak ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini belirledi. Ancak bu yılki kongreye damgasını vuran bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin MKYK listesinde yer almadı.
Soylu'nun MKYK listesinde yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Konuya ilişkin açıklama yapmayan Soylu, yeni bir hamle yaptı. Soylu, sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Muhafazakar, devrimci Erdoğan; seleflerine yapılan onca kötülükleri bilmesine rağmen milletin iradesini üstün tutma çabasından asla vazgeçmedi.
Türkiye Yüzyılı’nın lideri; doğum gününüz kutlu olsun."