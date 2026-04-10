Türkiye’de milyonlarca çalışanın hayalini kurduğu erken emeklilik için en güçlü formül olan fiili hizmet süresi zammı, halk arasındaki adıyla yıpranma payı, 45 farklı meslek grubu için büyük bir avantaj sağlıyor. Ağır ve riskli işlerde çalışanlar için uygulanan bu sistem, sadece prim gün sayısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda emeklilik yaşını da öne çekiyor. SGK'nın güncel düzenlemesine göre erken emeklilik hakkı bulunan meslekler açıklandı.

YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER AÇIKLANDI

Normal şartlarda bir sigortalı yılın 360 günü çalışmış sayılırken, yıpranma payına tabi mesleklerde bu süreye sektöre göre 60 ile 180 gün arasında ek hizmet süresi ekleniyor. Bu sayede riskli iş kollarında çalışan bir kişi, bir yıl çalışmasına rağmen SGK kayıtlarında 15 hatta 18 ay çalışmış gibi görünüyor.

MESLEKLERE GÖRE EK HİZMET SÜRELERİ

Sektörlerin risk durumuna göre eklenen süreler şu şekilde dağılım gösteriyor:

Yeraltı Maden İşçileri: Her yıl için 180 gün (En yüksek yıpranma payı).

TSK, Emniyet, MİT ve Basın Mensupları: Her yıl için 90 gün.

Cam, Çimento, Alüminyum ve Termik Santral Çalışanları: Her yıl için 60 gün.

Sağlık Çalışanları ve İtfaiye Personeli: Riskli iş tanımı kapsamında ek sürelerden faydalanan diğer gruplar arasında.

ERKEN EMEKLİLİKHESABI NASIL YAPILIR?

Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken kritik bir matematiksel hesaplama bulunuyor. Toplam çalışma gün sayısı, yıpranma oranına göre belirlenen katsayılarla çarpılıyor:

60 gün eklenenler için: Gün sayısı x 0.17

90 gün eklenenler için: Gün sayısı x 0.25

180 gün eklenenler için: Gün sayısı x 0.50

Örneğin; 90 gün yıpranma hakkı olan bir çalışan, 7000 gün prim ödemişse bu sürenin üzerine 1750 gün daha ekleniyor. Bu ek süre hem toplam primine yansıyor hem de belirli şartlar dahilinde emeklilik yaşından düşülüyor.

3600 GÜN KURALI KRİTİK ŞART

Yıpranma hakkı ile gelen yaş indiriminden faydalanabilmek için sigortalının söz konusu riskli meslekte en az 3600 gün (10 yıl) fiilen çalışmış olması gerekiyor. Maden işçileri için bu süre ve yaş haddi şartları daha esnek tutulsa da genel kural, sistemin suistimal edilmemesi üzerine kurulu.

SGK’DAN HTALI BİLDİRİM UYARISI

SGK, son dönemde yaptığı incelemelerde önemli bir hataya dikkat çekti. Bir işyerinin yıpranma payı kapsamında olması, o işyerindeki herkesin erken emekli olacağı anlamına gelmiyor. Erken emeklilik hakkı kazanabilmek için riskli işin bizzat yapılması şart.

Örneğin; bir cıva fabrikasında üretimde çalışan işçi yıpranma hakkı kazanırken; aynı fabrikadaki sekreter, şoför, danışman veya aşçı bu haktan yararlanamıyor. İşverenlerin bu çalışanları "yıpranma kapsamında" bildirmesi durumunda, emeklilik vakti geldiğinde SGK bu hizmetleri iptal edebiliyor. Bu durum, çalışanların emeklilik hayallerinin suya düşmesine neden olabilir.

Sonuç olarak; erken emeklilik kapısını aralamak isteyen çalışanların, meslek kodlarının SGK’ya doğru bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeleri hayati önem taşıyor. 4 bin 800’den fazla meslek kodunu inceleyen kurum, fiilen risk altında olmayanların haksız kazanç sağlamasına izin vermiyor.