Hem etrafındakilere neşe veren narin bir ruha sahip olmak hem de hayatın zorlukları karşısında dimdik durabilmek her insanın harcı değil. Ancak bazı Türk kadın isimleri var ki, anlamları ve enerjileriyle bu özel karakter yapısını adeta bir mıknatıs gibi çekiyor. İşte girdiği her yere mutluluk taşıyan, son derece nazik ama bir o kadar da zeki, güçlü ve kararlı kadınların taşıdığı o özel isimler...

ZARAFET VE İRADENİN SİMGESİ

ELİF: Naifliği, zarafeti ve doğruluğu temsil eden Elif ismi, taşıyıcısına her zaman huzurlu ve nazik bir duruş katar. Ancak bu narin görüntünün arkasında, hedeflerinden asla sapmayan, karar aldığında arkasında dağ gibi duran inanılmaz bir içsel güç ve zeka yatar.

AYŞE: Türk kültürünün en köklü ve huzur veren isimlerinden biri olan Ayşe, "neşeyle yaşayan, etrafına yaşam enerjisi saçan" anlamıyla bilinir. Çevresine mutluluk dağıtan nazik yapısıyla sevilirken, kriz anlarında gösterdiği pratik zeka ve kararlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelir.

ZEYNEP: "Babasının süsü" ve "değerli mücevher" anlamlarına gelen Zeynep ismi, doğrudan asalet ve nezaketle özdeşleşmiştir. Zeynep adını taşıyan kadınlar son derece empatik ve kibardır; ancak adaletsizlik karşısında veya bir hedefe odaklandıklarında sergiledikleri cesaret ve zeka herkesi kendine hayran bırakır.

ZEKASI VE GÜCÜYLE ETRAFIMIZI AYDINLATAN İSİMLER

GÖKÇE: "Güzel, sevimli ve yiğit" anlamlarını içinde barındıran Gökçe ismi, hem yumuşak kalpli hem de gözü pek kadınların simgesidir. Nezaketinden ödün vermeden çevresindekilere ilham verir, güçlü sezgileri ve zekası sayesinde girdiği her ortamda liderliğiyle öne çıkar.

DEFNE: Doğanın tazeliğini ve zaferi simgeleyen Defne ismi, zarafeti kararlılıkla buluşturan en güçlü örneklerdendir. Naif duruşlarıyla etraflarına neşe saçan Defne'ler, iş ve özel hayatlarında analitik zekaları ve pes etmeyen yapılarıyla her zaman başarıyı yakalarlar.

MİRAN / MİRAY: Işık saçan, güneş gibi etrafını aydınlatan anlamına gelen bu isimler, girdiği ortama anında pozitif bir enerji taşır. Nazik konuşma tarzları ve güler yüzleriyle herkesin kalbini kazanırken, hayatlarına yön verirken sergiledikleri sarsılmaz kararlılıkla fark yaratırlar.