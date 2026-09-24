ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırım baskısı sonrası Tahran yönetimi komşu ülkeleri tehdit etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Mohsen Rezai Türkiye dahil İran'a uçuşları durduran ülkelerin havalimanlarını hedef alacaklarını söyledi.

23 Eylül’de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin ABD ile iş birliği yaparak İran uçuşlarını engellemesi halinde "bu ülkelerdeki havalimanlarının faaliyetlerini sürdürememesini sağlayacaklarını" söyledi.

Rezai, söz konusu tehdidin nasıl uygulanacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

İRAN'A HAVACILIK AMBARGOSU

Yaptırımların etkisiyle İranlı havayolu şirketlerinin uluslararası uçuşları tek tek askıya alındı. İran havalimanları dünyanın büyük bir kısmına erişimini kaybetti.

İran Sivil Havacılık Örgütü, Bağdat ve Maskat’a gerçekleştirilen İran uçuşlarının 23 Eylül gece yarısından itibaren kabul edilmeyeceğini bildirirken, yetkililerin Bağdat seferlerini Necef Havalimanı’na yönlendirmek üzere çalıştığı aktarıldı.

Gürcistan ve Azerbaycan’ın da İranlı havayollarına yönelik uçuşları askıya aldığı, Katar seferlerinin bir kısmının durdurulduğu kaydedildi.

Öte yandan Mahan Air’in Çin’deki Guangzhou ve Şanghay seferleri ile bazı İstanbul uçuşlarının programda kalmaya devam ettiği, Türkiye seferlerinin bir kısmında ise iptaller yaşandı.

ABD'NİN EKONOMİK ÇEMBERİ

ABD Yaptırımları ve Yer Hizmetleri Baskısı ABD Hazine Bakanlığı, 8 Eylül’de açıkladığı yaptırım paketiyle 27’si İranlı havayolu şirketi olmak üzere toplam 36 şirketi liste kapsamına aldı.

ABD yönetimi, İran sivil havacılık altyapısının silah, personel ve hassas ekipman taşınmasında kullanıldığını öne sürerken İran bu iddialara karşı çıkıyor.

Yaptırımlar yalnız havayolu şirketlerini değil; uçak transferi, kargo, satış ve yer hizmetleri sunan yabancı şirketleri de kapsıyor.

Bu durum, İranlı taşıyıcıların yurt dışı operasyonlarını sürdürebilmesini yer hizmetleri sağlayan firmaların yaptırım riskini üstlenme kararına bağımlı hale getiriyor.