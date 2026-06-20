Yurt dışında yaşamayı planlayan emekliler için her yıl merakla beklenen küresel veriler paylaşıldı.

Expatriate Group tarafından hazırlanan 2026 Emeklilik Yurt Dışı Endeksi kapsamında, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Araştırmada; ülkelerin sağlık hizmetleri kalitesi, genel yaşam maliyetleri, iklim koşulları, oturum ve vize kolaylığı ile yabancı popülasyonun büyüklüğü gibi temel faktörler belirleyici rol oynadı.

İŞTE DÜNYANIN EN CAZİP 10 EMEKLİLİK ÜLKESİ

Yapılan puanlamalar sonucunda, emekliler için dünyanın en avantajlı imkanlarını sunan ilk 10 ülke sırasıyla şu şekilde listelendi:

Filipinler

Tayland

Kolombiya

Meksika

Endonezya

Kosta Rika

Panama

Portekiz

İspanya

Peru

AVRUPA LİSTEDE GERİDE KALDI

2026 yılı verilerine göre, Avrupa kıtasından sadece Portekiz ve İspanya ilk 10 içerisine girmeyi başardı. Geri kalan sıraları büyük oranda Asya ve Latin Amerika ülkeleri paylaştı.

Uzmanlar, bu coğrafi kaymanın temel nedenini ekonomik faktörlere bağlıyor. Düşük yaşam giderleri, sıcak iklim koşulları ve emeklilere sağlanan vize kolaylıkları, uluslararası emeklilik göçünün rotasını Akdeniz, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'ya doğru hızlandırıyor.