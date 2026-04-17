Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Mart 2026 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri, piyasadaki keskin ayrışmayı ortaya koydu.

Ülke genelinde yıllık fiyat artışı %26,4 seviyesinde kalırken, %30,87 olan yıllık enflasyonun altında bir performans sergiledi. Bu durum, Türkiye genelindeki ortalama bir konut yatırımının enflasyon karşısında reel olarak değer kaybettiği anlamına geliyor.

ENFLASYONU MAĞLUP EDEN 16 BÜYÜKŞEHİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ülke genelindeki durağanlığa rağmen, 16 il yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sunarak dikkat çekti.

Endeksa verilerine göre hazırlanan listede; İstanbul, Ankara ve Antalya gibi metropollerin yanı sıra farklı bölgelerden birçok il, enflasyonu geride bırakarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Mart 2026 itibarıyla yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağlayan o iller:

İstanbul: 62.204 TL/m² — %40,53 artış

Antalya: 52.011 TL/m² — %40,44 artış

Muğla: 65.607 TL/m² — %40,20 artış

Ankara: 36.561 TL/m² — %39,83 artış

Ordu: 35.648 TL/m² — %35,94 artış

Denizli: 37.317 TL/m² — %35,81 artış

Erzurum: 24.154 TL/m² — %34,96 artış

Samsun: 34.457 TL/m² — %34,45 artış

Adana: 30.609 TL/m² — %34,20 artış

Kocaeli: 38.669 TL/m² — %33,76 artış

Kayseri: 21.941 TL/m² — %33,33 artış

Trabzon: 31.933 TL/m² — %32,77 artış

Van: 30.106 TL/m² — %32,65 artış

İzmir: 47.746 TL/m² — %31,89 artış

Diyarbakır: 32.233 TL/m² — %31,23 artış

Mardin: 22.113 TL/m² — %30,90 artış

İstanbul, Antalya ve Muğla; metrekare fiyatları 50 bin TL eşiğini çoktan aşmış olmasına rağmen, yıllık bazda %40’ın üzerinde prim yaparak listenin zirvesinde yer aldı.

Başkent Ankara %40’a yaklaşan artışıyla yatırımcısını enflasyona karşı güçlü bir şekilde korurken; İzmir %31,89 ile enflasyonu sınırlı bir farkla geçerek listeye girmeyi başardı.

Veriler ayrıca; Erzurum, Kayseri ve Mardin gibi metrekare fiyatı 25 bin TL’nin altında kalan illerde de yüksek prim oranlarının yakalandığını, bu bölgelerin de düşük bütçeli yatırımcıya enflasyon üzerinde kazanç sunduğunu ortaya koydu.

*Yatırım tavsiyesi değildi.