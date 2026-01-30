Türkiye genelinde geçen yıl 0–4 yaş aralığında ve daire nitelikli konutlar baz alındığında, ortalama satış fiyatı yıllık yüzde 30,74 arttı. Aynı dönemde TÜFE’nin yüzde 30,89 olarak gerçekleşmesi, konut fiyatlarında sınırlı da olsa reel bir gerilemeye işaret etti.

Bu dönemde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 milyon 507 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Genel tabloya bakıldığında fiyat artışlarının enflasyona paralel seyrettiği görüldü.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DENGELER DEĞİŞTİ

Ancak büyükşehir statüsündeki iller ele alındığında tablo tamamen değişti. Aralık 2025 itibarıyla 24 büyükşehirde konut fiyat artışları yıllık enflasyonun üzerine çıktı. Bu illerde konut yatırımı yapanlar, reel anlamda kazanç sağladı.

Endeksa verilerine göre, metrekare fiyatları ve yıllık artış oranları birçok kentte dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük kentlerin yanı sıra Anadolu’daki bazı şehirler de güçlü yükselişleriyle öne çıktı.

YÜZDE 40'I AŞAN 4 ŞEHİR DİKKAT ÇEKTİ

Büyükşehirler arasında Muğla, Ankara, Denizli ve Diyarbakır, yıllık konut fiyat artışında yüzde 40 barajını aşan iller oldu. Bu dört şehir, konut yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunan iller arasında yer aldı.

Muğla: 56.624 TL/m² – %46,60

Ankara: 44.156 TL/m² – %46,43

Denizli: 40.463 TL/m² – %42,33

Diyarbakır: 38.771 TL/m² – %40,11

Bu şehirlerde tapusu olanlar, artan talep ve sınırlı arz sayesinde önemli bir değer artışı yaşadı.

İSTANBUL VE DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Megakent İstanbul’da yıllık konut fiyat artışı yüzde 37,21 olarak gerçekleşti. Antalya, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi şehirlerde de artışlar enflasyonun üzerinde seyretti. Anadolu’da ise Kayseri, Erzurum, Samsun ve Trabzon gibi iller yatırımcıların radarına girdi.

SEKTÖRDEN ‘BALON YOK’ MESAJI

Konut fiyatlarının yüksek olup olmadığı yönündeki tartışmalar sürerken, sektör temsilcileri önemli noktalara dikkat çekiyor. İnşaat maliyetlerindeki artışa rağmen, kredili satışların tarihi düşük seviyelerde olması risk algısını azaltıyor. Güncel verilere göre her 100 konut satışının yaklaşık 85’i peşin gerçekleşiyor.

Uzmanlar, kira artışlarının da etkisiyle konutta amortisman süresinin 13,5 yıla kadar gerilediğini ve bu durumun fiyatlarda bir balon riskine işaret etmediğini belirtiyor.

4 ŞEHİRDEN BİRİNDE TAPUSU OLAN KAZANDI

Genel tabloda konut fiyat artışı sınırlı kalsa da, bazı büyükşehirlerde tapusu olanlar için 2025 yılı oldukça kazançlı geçti. Özellikle yüzde 40’ın üzerinde artış kaydeden dört şehir, konut yatırımında lokasyonun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.