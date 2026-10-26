Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması öngörülen yeni yasal düzenleme, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında geçmiş dönem borcu bulunan milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.

2022 yılından itibaren uygulanan 10 yıllık zamanaşımı ve borç terkin uygulamalarının devamı niteliğindeki teklifle, belirli kriterleri taşıyan hak sahiplerinin prim yükümlülükleri ve fer'i alacakları terkin edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, sistem kapsamında 9 milyon 503 bin 348 kişi yer alıyor. Bu kişilerin 2 milyon 51 bin 75'i primlerini kendisi karşılarken, yaklaşık 7,4 milyon yurttaşın primleri ise gelir seviyesi nedeniyle devlet tarafından ödeniyor.

BORÇ TERKİNİ VE HİZMETLERDEN YARARLANMADA 5 TEMEL ŞART

Hazırlanan kanun teklifi metni ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, borçların silinmesi ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabilmesi için aranan 5 ölçüt şunlardır:

-Borcun 1 Ocak 2017 Tarihinden Öncesine Ait Olması: Terkin kapsamına yalnızca 2016 yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş prim borçları dahil edilecek.

-Borcun Daha Önce Ödenmemiş Olması: Yasa teklifinde geriye dönük iade mekanizması bulunmuyor. Geçmiş dönem primlerini daha önce kısmen ya da tamamen ödemiş olanlara herhangi bir nakit iadesi yapılmayacak.

-2017 ve Sonraki Dönemlere Ait Güncel Prim Borcunun Bulunmaması: Özel hastanelerden SGK kapsamında hizmet alabilmek için 2017 yılından itibaren tahakkuk eden başka bir GSS ya da BAĞ-KUR borcunun bulunmaması şartı aranacak.

-Resmi Sağlık Kurumları İçin Süre Şartı (31 Aralık 2026): Prim borcu devam eden vatandaşlar, 7 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yalnızca 31 Aralık 2026 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden prim şartı aranmaksızın yararlanabilecek.

-Gelir Testi ve Prim Ödeme Yükümlülüğü Durumu: Sigortalı bir işte çalışmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi (eş, çocuk, anne-baba) statüsünde bulunmayan ve hane içindeki kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişiler kapsama giriyor. Geliri bu eşiğin altında kalanların primleri ise halihazırda devlet tarafından karşılanıyor.

KAPSAM 2016 YILI VE ÖNCESİYLE SINIRLI

Daha önce yürürlüğe giren düzenlemelerle 2012-2015 dönemine ait borçlar sistemden düşürülmüştü. Yeni yasa teklifinin kabul edilmesi halinde 2016 yılına ait anapara borçları, gecikme faizleri ve gecikme cezaları 1 Ocak 2027 itibarıyla yasal olarak silinecek.

Teklif, 2017 yılı ve sonrasında biriken borçları içermiyor. Bu dönemlere ilişkin prim yükümlülüklerinin silinebilmesi için ilerleyen yıllarda yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekecek.

ÖZEL HASTANE SINIRLANDIRMASI VE AYLIK PRİM TUTARI

2016 yılı borcu silinen kişilerin SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından yararlanabilmesi, sonraki dönemlere ait borç durumuna bağlı olacak. 2017 sonrasına ait borcu devam edenler, kamu hastanelerinden 2026 yıl sonuna kadar faydalanabilecek ancak özel hastanelerden hizmet alamayacak.

2026 yılı itibarıyla GSS primini kendi ödeyen vatandaşlar için uygulanan aylık tutar 1.981,80 TL seviyesinde bulunuyor. Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü olan yasal oran, son mevzuat değişikliğiyle birlikte yüzde 6'ya yükseltilmişti.