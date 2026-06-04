Gayrimenkul bilgi platformu Endeksa verilerine göre, özellikle Covid-19 salgını döneminde talebin arttığı konut imarsız arazi fiyatlarında reel düşüş eğilimi başladı. 2021 yılının Ocak ayından bu yana yaklaşık 10 kat artış gösteren arazi fiyatlarının son bir yıllık dönemdeki artış hızı yavaşlayarak yıllık enflasyonun altında kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyükşehirde de fiyat artışları TÜFE'nin gerisinde gerçekleşti.

ARAZİ YATIRIMINDA REEL DÜŞÜŞ DÖNEMİ

Yıllık yüzde 32,37 olan TÜFE verileriyle karşılaştırıldığında, Türkiye genelindeki ortalama arazi fiyatı artışı yüzde 14,67'de kaldı.

İl bazındaki veriler incelendiğinde ise sadece 9 şehirde fiyat artışının enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görüldü. Diyarbakır ve Kırşehir, yıllık yüzde 60'ı aşan artış oranlarıyla enflasyon verisini ikiye katlayan şehirler oldu. Batı Anadolu bölgesinden listeye giren tek şehir ise Uşak olarak kaydedildi.

ENFLASYONA KARŞI KAZANDIRAN 9 İL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yıllık enflasyon oranını geride bırakarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sunan şehirler, ortalama metrekare fiyatları ve değişim yüzdeleriyle şu şekilde sıralandı:

Diyarbakır: Ortalama metrekare fiyatı 1.861 TL - Değişim yüzdesi %69,34

Kırşehir: Ortalama metrekare fiyatı 299 TL - Değişim yüzdesi %61,62

Hakkâri: Ortalama metrekare fiyatı 1.974 TL - Değişim yüzdesi %47,75

Bingöl: Ortalama metrekare fiyatı 713 TL - Değişim yüzdesi %45,81

Uşak: Ortalama metrekare fiyatı 207 TL - Değişim yüzdesi %39,86

Şanlıurfa: Ortalama metrekare fiyatı 1.289 TL - Değişim yüzdesi %37,27

Muş: Ortalama metrekare fiyatı 1.014 TL - Değişim yüzdesi %36,47

Şırnak: Ortalama metrekare fiyatı 1.639 TL - Değişim yüzdesi %34,12

Trabzon: Ortalama metrekare fiyatı 1.810 TL - Değişim yüzdesi %32,70

3 BÜYÜKŞEHİR ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI

Üç büyükşehirde ise fiyat artışları sınırlı kaldı. Son bir yılda arazi fiyatları İstanbul'da yüzde 20,38, İzmir'de yüzde 12,61 ve Ankara'da yüzde 8,04 oranında artış göstererek yatırımcısını enflasyona karşı koruyamadı.

YATIRIMCININ İLGİLİ FAİZ VE ALTINA KAYDI

Sektör temsilcileri, arazinin konut gibi kira getirisi sunan bir yatırım olmadığını ve aynı zamanda likit bir varlık kategorisine girmediğini ifade ederek, “Faizlerin yüksek seyri ve altın fiyatlarındaki hızlı hareketler, yatırımcının ilgisini de bu yöne çekti. Araziye talep azalıyor” diye konuşuyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir.