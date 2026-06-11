Türkiye ikinci el otomotiv sektöründe hem kullanım hem de yatırım amacıyla araç alım-satım süreçleri devam ediyor. Piyasada doğru fiyatlandırma ile ilan sitelerinde en hızlı el değiştiren araçların ortak özellikleri; ekonomik yakıt tüketimi, yaygın servis ağı ve uygun yedek parça bulunabilirliği olarak öne çıkıyor.

Kullanıcı deneyimleri ve pazar verileri doğrultusunda, Türkiye'de alım-satım süreci en hızlı gerçekleşen 10 otomobil modeli ve öne çıkan motor seçenekleri belirlendi.

PİYASANIN EN HIZLI EL DEĞİŞTİREN 10 OTOMOBİL MODELİ

İkinci el pazarında yüksek talep gören ve likidite hızıyla dikkat çeken modeller şu şekilde sıralanıyor:

Fiat Egea (1.3 Multijet)

Toyota Corolla (1.6 Atmosferik)

Honda Civic (1.6 i-VTEC)

Renault Clio (1.5 dCi)

Volkswagen Polo (1.4 TDI / 1.2 TSI)

Ford Fiesta (1.4 TDCi)

Hyundai Getz (1.5 CRDi)

Volkswagen Golf (1.6 TDI)

Renault Megane 4 (1.5 dCi)

Fiat Linea (1.3 Multijet)

BU MODELLER NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Listede yer alan araçların ortak noktası, Türkiye genelinde yedek parça tedarikinin kolay olması ve usta/servis ağının genişliğidir. Özellikle 1.3 Multijet, 1.5 dCi ve 1.6 TDI gibi dizel motorlar ile sorunsuzluğuyla bilinen atmosferik benzinli motor seçenekleri, ikinci el araç satın almak isteyenlerin öncelikli kriterleri arasında yer almaktadır.