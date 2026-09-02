Kartların şahsi ve yasal kullanım amacı dışına çıkarılması, sistem tarafından otomatik olarak risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Kart kapatma kararına gerekçe oluşturabilecek temel durumlar şunlardır:

Amacı dışı kullanım: Kart bakiyesini gerçek bir alışverişe dayanmaksızın nakde çevirmeye yönelik usulsüz işlemler.

Ödeme düzensizliği ve yasal takip: Asgari ödeme tutarlarının art arda gelen dönemlerde ödenmemesi sebebiyle borcun yasal takip sürecine girmesi.

Ticari harcama tespiti: Bireysel kartların şahsi ihtiyaçlar yerine, işletme giderleri veya ticari hacimli alımlar için kullanılması.

Gelir ve harcama uyumsuzluğu: Kullanıcının belgelenebilir geliri ile kart limitleri ve harcama alışkanlıkları arasında belirgin tutarsızlık bulunması.

İPTAL VE KISITLAMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Şüpheli veya kural dışı işlem gerçekleştiren hesaplar için izlenen standart süreç şu adımlardan oluşuyor:

İnceleme ve bilgi talebi: Hesap hareketlerinde sıra dışı yoğunluk görüldüğünde kullanıcıdan harcamayı doğrulayan belge istenebilir.

Kullanım kısıtlaması: Kurallara aykırı kullanımı kesinleşen kartların ilk olarak nakit avans kullanımı engellenir veya işlem limitleri düşürülür.

Kartın kapatılması ve finansal sicil: İhlalin devam etmesi ya da borcun takibe düşmesi halinde kart tamamen kapatılır. Bu durum, kullanıcının genel finansal siciline risk kaydı olarak işlenir.

Finansal sistemin güvenliğini korumak adına yürütülen bu denetimler ve standart kısıtlama süreçleri düzenli olarak uygulanmaktadır.