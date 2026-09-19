Yalnızca toprak yollarındaki tozu engellemek isteyen küçük bir Amerikan kasabası, ABD tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birinin kurbanı oldu. Missouri’deki Times Beach kasabası, yollara dökülen ölümcül zehir yüzünden tamamen boşaltılıp haritadan silindi.

1970’lerde belediye, yollardaki tozu bastırmak için bir şirketle anlaştı ama dökülen madde sıradan bir atık yağ değil; Vietnam Savaşı’nda kullanılan kimyasal silah "Agent Orange" üretiminden kalan ve kansere yol açan aşırı toksik dioksin maddesiydi.

62 AT ÖLÜNCE FELKATR ORTAYA ÇIKTI

Olay, bir at yetiştiricisinin 62 atının ölmesi ve çocuklarının hastalanması üzerine yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Uzmanlar, Times Beach dahil bölgedeki 41 farklı noktanın zehirlendiğini tespit etti.

Aralık 1982'de yaşanan dev sel, yollardaki zehri sökerek tüm evlere ve toprağa yaydı. Ölçümlerde zehir miktarının güvenli sınırın 300 katı olduğu belirlenince yetkililer acil karar aldı: "Hiç kimse evine geri dönmeyecek."

DEVLET KASABAYI SATIN ALARAK YIKTI

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2.500 nüfuslu kasabanın tamamını satın alıp halkı tahliye etti. 14 yıl süren ve 110 milyon dolara mal olan temizlik sürecinde: 265 bin ton zehirli toprak yakılarak temizlendi. Yüzlerce ev, kiliseler ve su kulesi yıkılarak olduğu yere gömüldü.

1999 yılında kasabanın yerine Route 66 State Park adında bir eyalet parkı açıldı. Yıkımdan tek kurtulan bina ise bugün ziyaretçi merkezi olarak kullanılıyor. Günümüzde bölgede herhangi bir sağlık riski kalmadığı belirtildi.