Litvanya Parlamentosu, ülke topraklarında kitle imha silahlarının bulundurulmasını yasaklayan anayasal düzenlemenin kaldırılması yönündeki değişikliğe ilk onayı verdi.

106 MİLLETVEKİLİ ONAY VERDİ

Parlamentoda yapılan oylamada teklif 106 milletvekilinin desteğini aldı. Değişikliğe 18 milletvekili karşı çıkarken, 6 milletvekili çekimser kaldı.

HÜKMÜN KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Söz konusu düzenleme, Litvanya Anayasası'nın 137. maddesinde yer alan ve ülkede kitle imha silahları ile yabancı devletlere ait askeri üslerin bulunmasını yasaklayan hükmün kaldırılmasını öngörüyor.

‘CAYDIRICILIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK’

Parlamento Başkanı Juozas Olekas, oylama öncesinde yaptığı değerlendirmede yasağın kaldırılmasının ülkenin savunma kapasitesine katkı sağlayacağını savundu.

Olekas, anayasal kısıtlamanın kaldırılması halinde Litvanya'nın kitle imha silahlarının konuşlandırılması konusunda diğer Avrupa Birliği ve NATO ülkelerindeki hukuki çerçeveye yaklaşacağını belirtti.

Savunma Bakanı Robertas Kaunas da güvenlik açısından caydırıcılığın önemine dikkat çekti. Kaunas, Litvanya'nın Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ve Belarus gibi stratejik açıdan önemli aktörlerin çevresinde bulunduğunu ifade etti.

Kaunas, düzenleme çalışmalarını Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından oluşan güvenlik ortamıyla ilişkilendirerek, "Rusya, Ukrayna'da savaşı başlatmasaydı bugün yaptığımız tartışmaları muhtemelen yapmıyor olurduk" dedi.

SON OYLAMA OCAK 2027'DE

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için parlamentoda bir oylamanın daha yapılması gerekiyor. Parlamento Başkanı Olekas, nihai oylamanın 12 Ocak 2027'de gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

Teklifin ilk aşamasında da milletvekillerinden destek alan düzenleme, 22 Eylül'deki oylamada 99 kabul, 13 ret ve 5 çekimser oyla görüşülme sürecine taşınmıştı.

MOSKOVA'DAN NÜKLEER SİLAH UYARISI

Litvanya'daki anayasa değişikliği tartışmaları, Avrupa'nın nükleer caydırıcılık kapasitesine ilişkin son dönemdeki açıklamaların ardından daha fazla gündeme geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Litvanya'ya nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin sert bir uyarıda bulundu. Peskov, böyle bir adımın Litvanya topraklarını Rusya'nın nükleer silahları açısından hedef haline getireceğini ve bölgedeki gerilimi ciddi biçimde artıracağını söyledi.