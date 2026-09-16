Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, 15 Eylül gecesi ülkesinde düşürülen İHA'nın Ukrayna'ya gönderilmek üzereyken, Ukrayna'nın elektronik harp önlemlerinden etkilenerek rotasından saptığını söyledi.

Nauseda, Litvanya Devlet Savunma Konseyi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Büyük olasılıkla Ukrayna'ya gönderilmek üzere Rusya'ya ait bir İHA’ydı. Ukrayna'nın elektronik harp önlemleri nedeniyle rotasından saptı ve topraklarımıza girdi, burada da düşürüldü." dedi.

Litvanya'da benzer olayların yaşanabileceğine dikkati çeken Nauseda, ülkesinin yurt dışından yaklaşan İHA'ları tespit edebilme kapasitesini artırması gerektiğini vurguladı.

Nauseda, "Vilnius sınıra yakın ve şüphesiz, bunları tespit edip belirlediğimizde İHA veya diğer uçan cisimleri imha edecek araçlara sahip olabilir ve olmalıyız." ifadesini kullandı.

Nauseda, İHA'ları düşürmek için alternatif yöntemlere ihtiyaç olduğunu, savaş uçaklarının kullanılmasıyla bu işin yapılamayacağını belirtti.

Litvanya Devlet Savunma Konseyi toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nauseda, mevcut bilgilere göre, Litvanya'da düşürülen İHA'nın Rus yapımı olduğunu bildirmişti.

Litvanya Cumhurbaşkanı, Litvanya'nın hava sahasını ihlal eden ve düşürülen İHA'nın Rus yapımı Gerbera tipi olduğunu belirtti.

Nauseda, olayın büyük olasılıkla Litvanya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olmadığını ifade etmişti.

Litvanyalı yetkililer, 15 Eylül gecesi İHA'nın Belarus üzerinden Litvanya'ya girdiğini ve Kruonis Hidroelektrik Santrali yakınındaki Kaisiadorys'te, NATO'nun Siauliai'deki hava üssünde konuşlu İtalyan savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.