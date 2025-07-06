Kaleci Dominik Livakovic kendisine kulüp bakıyor. Hırvat kalecinin ayrılması halinde sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Torino’nun 2.02’lik Sırp kalecisi Vanja Milinkovic-Savic. Sarı Kanarya 28 yaşındaki kaleci için Torino ile temasa geçerek, transfer şartlarını sordu.
Kulübüyle sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan, 1 yıl da sözleşme opsiyonu olan Savic, Sırbistan Milli Takımı forması da giyiyor. Tadic de Savic’e sarı-lacivertli takımla ilgili olumlu refe rans verdi. Sırp kaleci, F.Bahçe’nin teklifine oldukça sıcak bakıyor.