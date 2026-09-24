Türk Hava Yolları (THY), İngiltere Premier Lig devi Liverpool ile 5 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yaklaşık 300 milyon sterlinlik, yani 19,5 milyar TL'lik anlaşma 1 Haziran 2027'de karakterler girecek. Aynı dönemde THY çalışanlarının uçuş tazminatlarında ilerlemesi ve bazı kesintilerin gelirinde yüzde 20 ila 25 arasında düşüş yaşanmasının ortaya çıkması dikkat çekti.

PREMIER LİG TARİHİNDE REKOR ANLAŞMA

Sözleşme kapsamında 2027/28 sezonunun başlamasıyla birlikte THY logosu, Liverpool'un erkek, kadın ve akademi takımlarının maç formalarının ön tarafında yer alacak. Beş yıl boyunca geçerli olacak sponsorluk, THY'nin küresel ölçekte en dikkat çekici spor anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 300 milyon sterlinlik toplam bedelin yıllık karşılığı 60 milyon sterline ulaşıyor. Bu rakam, Liverpool'un 2010 yılından beri bu yana göğüs sponsorluğunu yapan Standard Chartered ile sezonluk yaklaşık 50 milyon sterlin karşılığında anlaşmanın da üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

THY ile Liverpool arasındaki anlaşma, yalnızca forma göğüs sponsorluğu dikkate alındığında Premier Lig'deki en yüksek bedelli sözleşme oldu.

ÇALIŞANLARA YENİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

THY'nin Liverpool ile milyarlarca liralık anlaşmaya imza attığı dönemde şirket çalışanlarını ilgilendiren yeni ücret düzenlemesine dikkat edildi.

Uçuş ve kabin sistemlerinin uçuş tazminatlarının değiştirilmesinde gidilecek. “Hedef 12” adı verilen yeni sistem 1 Ocak 2027 tarihinde hastalanması planlanıyor. Düzenlemeyle birlikte özellikle uçuş operasyonuna bağlı olarak pilot ve kabin ekiplerinin gelirlerinde yüzde 20 ila 25 arasında düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

Düzenlemenin özellikle uçuşun gerçekleşmesine bağlı olarak çalışan sistemin akışının doğrudan değişeceği ve çok sayıda çalışanın ücret kaybıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Bir Liverpool formasına yaklaşık 20 milyar TL'lik sponsorluk bedeli ödenirken, diğer oyuncuların uçuş tazminatlarını uzatacak yeni planlama sistemi kiralanacak.