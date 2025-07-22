İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Eintracht Frankfurt’un golcüsü Hugo Ekitike’yi kadrosuna kattı.

Paket, 69 milyon Sterlin’lik bir taban ücret, takım ve oyuncu performansına bağlı olarak 10 milyon Sterlin’lik ek ödemelerden oluşuyor. Fransız oyuncu altı yıllık sözleşmeyle takıma katıldı. Bu transferle birlikte Liverpool’un yaz harcamaları tam 289 milyon Sterlin’e çıktı.

Liverpool, Florian Wirtz’i Bayer Leverkusen’den kulüp rekoru olan 116 milyon Sterlin’e transfer etmişti. Ekitike bu yaz Liverpool’un Wirtz, Jeremie Frimpong (29.5 milyon Sterlin), Milos Kerkez (40 milyon Sterlin) ve Giorgi Mamardashvili’nin (29 milyon Sterlin) ardından beşinci büyük transferi oldu.