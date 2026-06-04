İngiliz devi Liverpool'un yeni hocası belli oldu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın cumartesi günü görevinden ayrılan Arne Slot’un yerine Anfield’da göreve başlayacağı belirtildi.

IRAOLA: BURASI ÖZEL BİR KULÜP

Liverpool’un resmi internet sitesine konuşan Iraola, göreve başlayacağı için büyük heyecan duyduğunu belirterek, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Liverpool’un büyük bir kulüp, dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorsunuz. Ancak kulübü biraz daha yakından hissedip anlamaya başladığınızda, buranın özel bir kulüp olduğunu görüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.