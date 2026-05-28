Teknik direktör sorununu çözmeye çalışan Beşiktaş, bir taraftan da fırsat transferlerini kovalıyor. İngiliz basınına göre; siyah-beyazlılar, Liverpool’un savunma oyuncusu Joe Gomez’i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Premier Lig devinde düzenli forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve İstanbul macerasına oldukça sıcak bakıyor.

RAKİPLER DİŞLİ: MİLAN VE A.VİLLA

Ancak Kartal’ın bu transferde işi hiç kolay değil. Deneyimli savunmacı için İtalyan devi Milan ve Premier Lig ekibi Aston Villa da pusuda bekliyor. Beşiktaş yönetimi, rakiplerini geride bırakmak adına mali şartları zorlayarak oyuncuya cazip bir proje sunmaya hazırlanıyor. 2015’ten bu yana Liverpool’un kadrosunda yer alan Joe Gomez yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düştü. Yıldız savunmacı bu sezon Premier Lig’de 21 maçta sadece 600 dakika süre alırken, iki de asist yaptı.