İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bu yeni anlaşma yıllık 71 milyon eurodan fazla bir değere sahip. Anlaşma, 1 Ağustos 2025 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

Liverpool, tarihinde daha önce iki kez Adidas tarafından giydirilmişti. Kırmızılar, 1985-1996 ve 2006-2012 yılları arasında Alman markasıyla çalışmıştı. Bu yeni iş birliğiyle Adidas, uzun bir aradan sonra yeniden Liverpool’un resmi forma tedarikçisi olacak.

Liverpool CEO’su Billy Hogan, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adidas’ı yeniden LFC ailesine katmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Geçmişte birlikte büyük başarılara imza attık ve Liverpool tarihinin en ikonik formalarından bazılarını ürettik. Adidas ve Liverpool, başarıya ulaşma konusunda aynı tutkuyu paylaşıyor. Bu nedenle tekrar bir araya gelmekten dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Adidas’ın Liverpool için tasarlayacağı yeni formalar, kulüp taraftarları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Daha önceki Adidas dönemlerinde ikonik formalarla dikkat çeken kulüp, yeni anlaşmayla yine unutulmaz tasarımlar sunmayı hedefliyor.

Nike, son beş sezondur Liverpool’un resmi forma tedarikçisiydi. Ancak bu süreç 2025 yazında sona erecek ve Adidas, kulüple yeni bir döneme adım atacak.